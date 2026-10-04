Elecciones en Brasil: Lula y Flávio Bolsonaro ya votaron en una jornada clave

Los brasileños votan este domingo entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro, en unas elecciones que decidirán si el mayor país de América Latina se suma a la ola conservadora aupada por Donald Trump. Desde la Amazonía hasta las tierras agrícolas del sur, los brasileños eligen entre un elenco ya conocido y muchos se decantarán por quien menos les desagrade. “Voy a votar al menos peor”, dijo Janaína Oliveira, de 45 años, en Rio de Janeiro. “Nunca cambia nada, Es solo promesa”, dijo esta administrativa que votó a Bolsonaro.

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro ya votaron

Con casi 81 años, el izquierdista Lula busca un cuarto mandato y advierte que la soberanía de Brasil está en juego ante la presión de Trump, que dijo seguir las elecciones “muy de cerca”. Los electores deberán elegir entre “fortalecer el régimen democrático y la barbarie, entre el positivismo y el negacionismo”, dijo Lula tras votar con su habitual sombrero panamá en el estado de Sao Paulo.

Su contrincante, de 45 años, fue designado candidato por su padre, el ex presidente ultraderechista Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por intentar un golpe de Estado contra Lula en 2022. Flávio Bolsonaro afirmó que “liberará al pueblo brasileño”. Brasil “no puede soportar más sufrimiento, tantos impuestos altos, tantas mujeres muertas”, dijo tras votar en Rio.

La última encuesta del instituto Datafolha prevé que ninguno de los candidatos alcance el 50% necesario para ganar este domingo, por lo que sería necesaria una segunda vuelta el 25 de octubre. Lula cuenta con su base electoral en el empobrecido noreste, entre los votantes de bajos ingresos, los católicos y las mujeres. “Estoy muy preocupada porque quiero la victoria. No consigo entender al pobre de derecha porque nosotros somos naturalmente personas de izquierda, somos pobres, nordestinos. El pobre de derecha me saca de quicio”, dijo a la AFP Maria de Nazaré Azevedo, una funcionaria de 57 años, que vive en Rio de Janeiro pero es del estado amazónico de Pará. Bolsonaro lidera en el sur, entre los más acomodados y los evangélicos. “Lo que necesitamos es un cambio. En el lugar donde trabajo ocurren muchos asaltos. Lo más importante es precisamente nuestra seguridad”, dijo en el mismo centro electoral Babiliana Figueira, una bombera civil de 40 años partidaria del senador y su programa de mano dura contra la delincuencia. Unos 160 millones de ciudadanos están convocados a sufragar. Los centros de votación cerrarán a las 17H00 locales (20H00 GMT) y enseguida se iniciará el conteo de las urnas electrónicas.

El futuro de la Amazonía

Lula, reconocido por los programas sociales que sacaron de la pobreza a millones de personas a principios de siglo, regresó al poder en 2023, después de ir preso por un enorme escándalo de corrupción y de que sus condenas fueran anuladas por motivos de forma.

Hace cuatro años derrotó a Jair Bolsonaro por apenas 1,8 puntos porcentuales en unas elecciones tumultuosas, que degeneraron en el asalto a las sedes de poder en Brasilia por parte de bolsonaristas semanas después. Durante el tercer mandato de Lula, la inflación se mantuvo a raya y el desempleo cayó, pero los brasileños se quejan del alto costo de vida y se muestran hastiados con la delincuencia. También se redujo drásticamente la deforestación en la Amazonía.

El cacique indígena Bepdjo Mekragnotire, de 45 años, de la aldea Bau en la Amazonía, dijo apoyar a Lula. “Nuestra preocupación es que si Flávio gana, habrá más enemigos: más minería ilegal, más tala”, afirmó a la AFP. Bajo Jair Bolsonaro, los pueblos indígenas de Brasil sufrieron un alza de la destrucción de la selva.

Programas sociales vs impuestos

Trump no ha respaldado explícitamente hasta ahora a Flávio Bolsonaro. Pero ha utilizado aranceles y sanciones para presionar a Brasilia, desde que su aliado Jair Bolsonaro fue juzgado por golpismo. En pocos meses, el discreto senador logró pisarle los talones a Lula en las encuestas, incluso después de que se supiera que era investigado por corrupción en la financiación de un filme biográfico sobre su padre. Ha prometido una férrea política contra la inseguridad, así como austeridad fiscal en medio del aumento de la deuda pública. Carlos Roberto dos Santos, un ganadero de 62 años de Barretos, una ciudad del sureste, dijo a la AFP que está harto del gasto público descontrolado que atribuye a los gobiernos de izquierda. “Tienen tantos programas sociales... para pagar la deuda deben subir las tasas de interés y crear nuevos impuestos. Eso afecta a todos los sectores, no sólo a la actividad agropecuaria”, dijo este bolsonarista. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas