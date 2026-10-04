Elecciones en Brasil: Lula y Flávio Bolsonaro ya votaron en una jornada clave

Los brasileños votan este domingo entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro, en unas elecciones que decidirán si el mayor país de América Latina se suma a la ola conservadora aupada por Donald Trump.
Desde la Amazonía hasta las tierras agrícolas del sur, los brasileños eligen entre un elenco ya conocido y muchos se decantarán por quien menos les desagrade. “Voy a votar al menos peor”, dijo Janaína Oliveira, de 45 años, en Rio de Janeiro. “Nunca cambia nada, Es solo promesa”, dijo esta administrativa que votó a Bolsonaro.