¿El terror de los grandes? Barranquilla F.C. eliminó a Millonarios y avanzó a cuartos de la Copa BetPlay

Barranquilla F.C. es el equipo sorpresa del fútbol colombiano en 2026. El cuadro atlanticense es el único club de la segunda división del balompié nacional que se metió en cuartos de final de la Copa BetPlay, torneo en que compiten los elencos de las dos categorías del rentado local.
El cuadro barranquillero, filial del Junior en la que se formaron y debutaron futbolistas como Luis Díaz, Teófilo Gutiérrez, entre otras figuras de la costa Caribe colombiana, venció a Millonarios la noche del sábado en el partido –único–, de octavos de final que se disputó en el estadio Romelio Martínez de la capital del Atlántico.