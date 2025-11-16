Chile, en sus primeras elecciones con voto obligatorio, elige presidente en medio de un auge de la inseguridad

Chile vota para elegir presidente este domingo con candidatos favoritos entre dos extremos, la izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast, en una elección marcada por el temor al crimen que una mayoría vincula con la migración irregular.

Pese a ser uno de los países más seguros del continente, el repunte de la inseguridad en los últimos años propulsó a la extrema derecha, que promete deportaciones masivas y mano dura contra la delincuencia.

La votación comenzó a las 8:00 a. m., con la apertura de más de 40.000 mesas para sufragar, que funcionarán por 10 horas, constató la AFP.

Más de 15,6 millones de votantes están convocados para elegir entre ocho candidatos al sucesor del izquierdista Gabriel Boric, y renovar la Cámara de Diputados y la mitad del Senado.

Jara, una comunista moderada que representa a una coalición de centro-izquierda, y Kast, jefe del Partido Republicano, encabezan la intención de voto, aunque ninguno con el margen suficiente para evitar un balotaje el 14 de diciembre.

La ultraderecha también tiene opciones de avanzar con Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario y quien es visto como la versión chilena del presidente argentino, Javier Milei.

“Estamos totalmente inseguros. Necesitamos a alguien que ponga mano dura”, asegura a la AFP Jacqueline Ruz, de 56 años, en Santiago.

Una violencia desconocida en Chile desplazó los anhelos de cambio que hace cuatro años catapultaron al poder a Boric y su fallida promesa de cambiar la Constitución heredada del dictador Augusto Pinochet (1973-1990), tras el estallido social de 2019.

Los homicidios aumentaron un 140% en la última década, para pasar de una tasa de 2,5 a 6 por cada 100.000 habitantes, según el gobierno.

En tanto, el año pasado la fiscalía reportó 868 secuestros, un 76% más con respecto a 2021.

Si bien son estándares bajos incluso a nivel mundial, el problema es “la llegada del crimen organizado y delitos desconocidos hasta ahora en nuestro país, como el sicariato”, sostiene Gonzalo Müller, director del Centro de Políticas Públicas.