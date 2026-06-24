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Elecciones en Perú: Keiko Fujimori asegura la victoria y Sánchez desconoce el resultado

La candidata derechista Keiko Fujimori aseguró su victoria en la segunda vuelta presidencial de Perú tras alcanzar una ventaja irreversible en el escrutinio.

  • Keiko Fujimori quedó a la espera de su proclamación oficial como presidenta electa de Perú, mientras su rival Roberto Sánchez denunció irregularidades en la votación en el exterior y anunció que no reconocerá los resultados. FOTO: AFP.
    Keiko Fujimori quedó a la espera de su proclamación oficial como presidenta electa de Perú, mientras su rival Roberto Sánchez denunció irregularidades en la votación en el exterior y anunció que no reconocerá los resultados. FOTO: AFP.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 4 horas
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La incertidumbre electoral en Perú parece llegar a su fin. La candidata derechista Keiko Fujimori logró una ventaja suficiente para consolidar su triunfo en la segunda vuelta presidencial y quedó a la espera de que las autoridades electorales oficialicen su elección como nueva presidenta del país.

Con el 99,8% de las actas escrutadas, Fujimori alcanzó el 50,11 % de los votos válidos, frente al 49,88% obtenido por el candidato izquierdista Roberto Sánchez. La diferencia entre ambos supera los 43.000 sufragios, una ventaja que ya no puede ser revertida debido a que restan poco más de 26.000 votos por contabilizar.

De acuerdo con los datos oficiales, al cierre de la jornada del martes quedaban por revisar apenas 131 actas electorales de las más de 92.700 mesas instaladas durante la segunda vuelta, celebrada el pasado 7 de junio. Cada una de esas actas contiene, en promedio, cerca de 200 votos, una cifra insuficiente para modificar la tendencia definitiva de los resultados.

Sin embargo, el desenlace electoral ha estado marcado por la controversia. Sánchez, líder del partido Juntos por el Perú y candidato respaldado por el encarcelado expresidente Pedro Castillo, presentó una solicitud para anular la votación realizada en el exterior. Según sostuvo, el proceso habría estado afectado por presuntas irregularidades relacionadas con el traslado y la contabilización de las actas provenientes de los consulados peruanos.

lea más: Keiko Fujimori afirma que deben “respetarse los resultados electorales” en Perú y Colombia en medio del escrutinio final

El dirigente de izquierda argumentó que la decisión de permitir el envío físico de las actas hasta Lima, en lugar de transmitir los resultados de forma digital, vulneró las garantías del proceso electoral. Además, cuestionó el papel del Ministerio de Relaciones Exteriores y aseguró que el transporte de los documentos no contó con mecanismos suficientes para evitar una eventual manipulación.

Los votos emitidos fuera del país resultaron determinantes en la elección. De hecho, si se excluyera ese segmento del escrutinio, los resultados se invertirían y Sánchez obtendría una ligera ventaja sobre Fujimori. Por ello, el candidato insistió en que la autoridad electoral debía suspender el conteo de esos sufragios.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quién ganó la segunda vuelta presidencial en Perú?
Con el 99,8 % de las actas escrutadas, Keiko Fujimori logró una ventaja superior a los 43.000 votos sobre Roberto Sánchez, una diferencia que las autoridades consideran irreversible y que la deja a la espera de la oficialización de su elección como presidenta de Perú.
¿Por qué Roberto Sánchez desconoce los resultados de las elecciones en Perú?
Roberto Sánchez cuestionó el proceso electoral debido a presuntas irregularidades en el traslado y contabilización de las actas provenientes de los consulados peruanos en el exterior. Por ello, solicitó la anulación de esos votos.
¿Qué porcentaje de votos obtuvo Keiko Fujimori en las elecciones de Perú?
Según el escrutinio oficial con el 99,8 % de las actas contabilizadas, Keiko Fujimori alcanzó el 50,11 % de los votos válidos, mientras que Roberto Sánchez obtuvo el 49,88 %.
¿Por qué los votos del exterior fueron decisivos en las elecciones de Perú?
Los sufragios emitidos por los peruanos residentes en el extranjero resultaron determinantes porque inclinaron la balanza a favor de Keiko Fujimori. Sin esos votos, Roberto Sánchez habría obtenido una ligera ventaja en el escrutinio.
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