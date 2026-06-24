Elecciones en Perú: Keiko Fujimori asegura la victoria y Sánchez desconoce el resultado

La incertidumbre electoral en Perú parece llegar a su fin. La candidata derechista Keiko Fujimori logró una ventaja suficiente para consolidar su triunfo en la segunda vuelta presidencial y quedó a la espera de que las autoridades electorales oficialicen su elección como nueva presidenta del país.

Con el 99,8% de las actas escrutadas, Fujimori alcanzó el 50,11 % de los votos válidos, frente al 49,88% obtenido por el candidato izquierdista Roberto Sánchez. La diferencia entre ambos supera los 43.000 sufragios, una ventaja que ya no puede ser revertida debido a que restan poco más de 26.000 votos por contabilizar.

De acuerdo con los datos oficiales, al cierre de la jornada del martes quedaban por revisar apenas 131 actas electorales de las más de 92.700 mesas instaladas durante la segunda vuelta, celebrada el pasado 7 de junio. Cada una de esas actas contiene, en promedio, cerca de 200 votos, una cifra insuficiente para modificar la tendencia definitiva de los resultados.