ELN impone el miedo en Zulia con apoyo de Diosdado Cabello

La presencia del ELN en Venezuela pasó del modelo “tradicional” subversivo a ser un cartel de drogas transnacional que está metido en la vida cotidiana de sus pobladores, desde el Perijá (estado Zulia) hasta el Vichada (en la zona del Atabapo, la amazonia de ese país), con presencia armada de unos 3.000 guerrilleros. La permanencia de ese grupo guerrillero en ese país ha vuelto a sonar luego de que trascendiera que Estados Unidos estaría planeando con Colombia, y con apoyo de Venezuela, una ofensiva contra ese grupo armado en el borde fronterizo. Además de la denuncia hecha por La FM de presunta complicidad del régimen con Hezbolá (grupo paramilitar respaldado por Irán) en suelo venezolano.

Zulia, considerado un fortín para el poder económico y comunal del ELN, funciona como centro de intermediación para la coca que sale a través de pistas clandestinas al Caribe, Europa y África. Desde 2020, el ELN ha afianzado su presencia, por ejemplo, en Casigua El Cubo, donde nadie se atreve a mencionar “ELN” o “Farc” por su nombre, refiriéndose a ellos solo como “ese grupo” o “los que tú sabes”. También le puede interesar: Caballos a $100 millones y carruajes a $1.000 millones: alcalde de Cartagena denuncia sobrecostos en oferta de gremio de cocheros EL COLOMBIANO habló con diversos expertos y pobladores venezolanos que contaron que en el municipio Casigua El Cubo, de unos 40.000 habitantes y fronteriza al sur con el Lago Maracaibo, el ELN actúa como autoridad paralela. La gente se ha visto obligada a “adaptarse” a las normas impuestas por estos guerrilleros. Si ocurre un delito común (un robo, una pelea, etc.), no son las autoridades venezolanas quienes intervienen, sino la guerrilla: los “elenos” aplican castigos conocidos eufemísticamente como “labor social” junto a toques de queda impuestos.

Los criminales se han integrado política y socialmente en el “poder comunal” venezolano, como lo plantea Jorge Mantilla, doctor en sociología del crimen. Una de esas formas tiene que ver con la distribución en Zulia, y otras zonas, que hace esa guerrilla de las cajas CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), que son las raciones de canastas básicas de alimentos que el régimen chavista entrega desde 2016 en todo el territorio venezolano. Según revela una fuente protegida, que habló con EL COLOMBIANO desde ese país, durante la época de Hugo Chávez, se ejecutó una operación para la entrega de pasaportes y documentos de identidad a integrantes del ELN y las FARC entre 2000 y 2001. Dice que lo supo porque habló con una persona que directamente participó en esas acciones. “Por eso es que ellos, básicamente, tienen a Venezuela como una zona de refugio”, expresa la fuente.