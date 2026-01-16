ELN impone el miedo en Zulia con apoyo de Diosdado Cabello

La presencia del ELN en Venezuela pasó del modelo “tradicional” subversivo a ser un cartel de drogas transnacional que está metido en la vida cotidiana de sus pobladores, desde el Perijá (estado Zulia) hasta el Vichada (en la zona del Atabapo, la amazonia de ese país), con presencia armada de unos 3.000 guerrilleros.
La permanencia de ese grupo guerrillero en ese país ha vuelto a sonar luego de que trascendiera que Estados Unidos estaría planeando con Colombia, y con apoyo de Venezuela, una ofensiva contra ese grupo armado en el borde fronterizo. Además de la denuncia hecha por La FM de presunta complicidad del régimen con Hezbolá (grupo paramilitar respaldado por Irán) en suelo venezolano.