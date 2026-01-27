En imágenes: Tormenta invernal tiene azotado a la mitad de Estados Unidos

3 y 4
Fueron declarados insubsistentes; algunos estaban a punto de pensionarse y llevaban más de 20 años en la entidad. EL COLOMBIANO conoció detalles nuevos de otro episodio de “fuego amigo” en el Gobierno.
En las últimas horas creció el rumor de que el futbolista antioqueño está a nada de llegar al cuadro del que es hincha.
Esto aplica para los garantes de la democracia en las elecciones presidenciales, legislativas y de alcaldes y gobernadores. Además, existe un beneficio especial para los menores de edad seleccionados en las elecciones de Consejos de Juventud.
El gobierno español aprobó un decreto que permitirá la regularización extraordinaria de migrantes en situación irregular o sean solicitantes de asilo para que puedan trabajar y acceder a otros servicios. Así es el proceso que les dará permiso de residencia por un año.
El hambre y ahora la corrupción tienen al borde del colapso a miles de personas en el centro carcelario.