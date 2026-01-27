x

Tragedia en la vía Panamericana: varios muertos tras choque entre bus y tractocamión

Debido a la gravedad del siniestro, el corredor vial se encuentra bloqueado. Se teme que el número de fallecidos aumente en el transcurso del día debido a que el bus iba con capacidad completa.

  • La colisión entre un bus de pasajeros y un vehículo de carga ha provocado varios muertos y heridos. Foto: Captura de video
    La colisión entre un bus de pasajeros y un vehículo de carga ha provocado varios muertos y heridos. Foto: Captura de video
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
bookmark

En la mañana de este martes 27 de enero de 2026, se registró un grave accidente de tránsito en la vía Panamericana, en el tramo que conecta a las ciudades de Popayán y Cali.

El siniestro ocurrió específicamente en el sector conocido como Pescador, a la altura del kilómetro 45, en jurisdicción del municipio de Caldono, Cauca.

Lea también: Accidente en la Autopista Norte de Bogotá deja un muerto y cierre vial en la calle 195

El accidente involucró a una buseta de servicio público de pasajeros perteneciente a la empresa Velotax, con placas KUM-169, la cual colisionó violentamente contra un tractocamión.

Tras el fuerte impacto, el vehículo de carga explotó y se generó un incendio de gran magnitud que envolvió a ambos automotores, produciendo una densa columna de humo visible desde varios puntos de la carretera.

Al lugar de la emergencia se desplazaron unidades del Cuerpo de Bomberos de Piendamó y Santander de Quilichao, quienes trabajaron para controlar las llamas, así como personal de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional y equipos de la concesión vial.

Según informes preliminares, las autoridades y organismos de socorro han detallado que el siniestro ha dejado al menos cuatro personas muertas y varios heridos, pero se teme que la cifra aumente debido a que el bus de pasajeros se movilizaba con su capacidad completa.

Debido a la gravedad de la emergencia y al incendio vehicular, el corredor vial se encuentra totalmente bloqueado, por lo que recomiendan tomar rutas alternas para evitar la congestión.

Los ciudadanos que resultaron lesionados están siendo trasladados a centros asistenciales en Santander de Quilichao, Piendamó y Popayán para recibir atención médica urgente.

Hasta el momento, las causas exactas que provocaron la colisión entre el bus intermunicipal y el camión de carga no han sido establecidas y permanecen bajo investigación por parte de las autoridades competentes.

Siga leyendo: Así son los “candeleos”, las carreras en moto en vía a Las Palmas que han dejado cinco muertos

Bloque de preguntas y respuestas

¿Dónde ocurrió el accidente de tránsito?
En el sector Pescador, kilómetro 45 de la vía Panamericana, entre Popayán y Cali, jurisdicción de Caldono, Cauca.
¿Se conocen las causas del accidente?
No, las autoridades mantienen la investigación abierta.
¿Qué vehículos estuvieron involucrados?
Un bus intermunicipal de la empresa Velotax y un tractocamión.
