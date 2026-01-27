¿Cuánto le quedaría al DIM por la potencial venta de Cetré a Brasil? Puntos altos del mercado de pases del club

Daniel Cataño: El regreso del ‘10’ y los detalles de su compra

Por eso el Medellín compró el 100% de su pase, según manifestó Federico Spada, director deportivo del equipo, en diálogo con Win Sports. No se sabe cuánto pagó Bolívar a Millonarios por Cataño. Se especula con que fueron 350.000 dólares. En ese valor rondaría lo que el cuadro rojo pagó para quedarse con la ficha del deportista que regresó a la ciudad –y al equipo de sus amores–, motivado por una situación de salud de su esposa.

¿Por qué se dio la salida de Jarlan Barrera del DIM?

Desde noviembre, Cataño expresó su deseo de regresar a Colombia. En medio de los cuadrangulares, los directivos del Medellín trabajaron para concretar su llegada. El negocio no era fácil. En Bolivia querían que continuara. El jugador medió. Al final la operación se cerró. La posibilidad de saber que el volante quería regresar al equipo pesó en que no se prolongara el contrato de Jarlan Barrera, quien fue el “10” del cuadro rojo en 2025.

Según manifestó el director deportivo, Barrera firmó contrato por seis meses, con opción de prolongarlo a un año, después de ser pedido por Alejandro Restrepo. Sin embargo, esa operación no se efectuó. No hubo acuerdo y por eso el futbolista salió del cuadro antioqueño, que hasta el momento logró cerrar el fichaje de Yony González, quien fue campeón de Copa Libertadores con Fluminense; Enzo Larrosa, que fue el delantero revelación de Uruguay; Salvador Ichazo, que tuvo un buen paso por Pereira; Jhon Edwin Montaño, canterano que regresó cedido al club. También concretó el regreso de Didier Moreno, uno de los capitanes del Junior que fue campeón del Clausura 2025 y quien ya había estado en el club. Moreno, al igual que Cataño, aporta jerarquía, así como experiencia y rendimiento. Es cierto que en sus primeros partidos con el Poderoso no ha tenido su mejor desempeño. Sin embargo, en la medida en que tome ritmo podría ser determinante, como lo fue en su paso por Barranquilla.



Además: DIM busca, ante Tolima, volver a ganar por Liga en su fortín, ¿A qué hora juegan y cómo está el historial reciente?

¿Cuáles negocios aún tiene pendiente el DIM?

Aunque la liga colombiana ya está en curso, el mercado no ha terminado para el Medellín. Se sabe que el cuadro rojo está en conversaciones con el lateral izquierdo Frank Fabra, quien jugó en el club antes de irse a Boca Juniors de Argentina y terminó contrato con ese equipo en diciembre, después de una década en Buenos Aires.

Fabra no tiene ritmo de competencia. Hace tiempo que no consigue sumar los minutos que antes tenía. Sin embargo, cuenta con gran experiencia. Spada enfatizó que estuvo diez años en uno de los clubes más exigentes de Suramérica. Además, jugó eliminatorias y Copa América con la Selección Colombia. De hecho, pudo estar entre los convocados para el Mundial de Rusia, pero una lesión de ligamento cruzado lo privó de esa oportunidad.

Se espera que el acuerdo se cierre en el transcurso de la semana. No obstante, el Medellín tiene otra opción: Mateo Puerta. El antioqueño, cuya familia es hincha del DIM, ha estado en la carpeta del Poderoso desde 2022, cuando David González dirigió al equipo. Sin embargo, nunca han logrado concretar un acuerdo con Águilas Doradas, el club para el que juega. En caso de que no se concrete la negociación con Fabra, irían por él.