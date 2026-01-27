¿Cuánto le quedaría al DIM por la potencial venta de Cetré a Brasil? Puntos altos del mercado de pases del club

El DIM ha hecho, hasta el momento, un buen mercado de pases para el primer semestre del 2026. La llegada de Daniel Cataño, quien venía de ser figura en el Bolívar de Bolivia, le da un toque de distinción a la plantilla del cuadro rojo. El volante cumple con varias características que pedían los aficionados. Por un lado, es antioqueño e hincha del equipo, algo que para muchos resulta importante por el sentido de pertenencia: “le duele la camiseta”.
De otra parte, llega con un buen presente. En el balompié boliviano Cataño anotó siete goles y dio 10 asistencias en los 31 encuentros que disputó. Eso llevó a que se consolidara como uno de los líderes de ese club. En los partidos de Copa Sudamericana brilló: en ese torneo marcó dos tantos y dio tres pases para que sus compañeros celebraran. Ahí está el otro punto a favor del jugador: viene con ritmo.
Le puede interesar: Daniel Cataño podría debutar con el DIM ante Tolima este martes