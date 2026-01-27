x

¿Cuánto le quedaría al DIM por la potencial venta de Cetré a Brasil? Puntos altos del mercado de pases del club

¿Negocio redondo para el DIM? El Poderoso espera una millonaria cifra por la venta de Edwuin Cetré a Brasil. Conozca cuánto recibirá el club y los detalles del regreso de Daniel Cataño y Frank Fabra.

  • En la foto se ve a Daniel Cataño, cuando jugaba en Millonarios, junto al extremo vallecaucano Edwuin Cetré, jugador del Medellín. Foto: Manuel Saldarriaga
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 6 horas
El DIM ha hecho, hasta el momento, un buen mercado de pases para el primer semestre del 2026. La llegada de Daniel Cataño, quien venía de ser figura en el Bolívar de Bolivia, le da un toque de distinción a la plantilla del cuadro rojo. El volante cumple con varias características que pedían los aficionados. Por un lado, es antioqueño e hincha del equipo, algo que para muchos resulta importante por el sentido de pertenencia: “le duele la camiseta”.

De otra parte, llega con un buen presente. En el balompié boliviano Cataño anotó siete goles y dio 10 asistencias en los 31 encuentros que disputó. Eso llevó a que se consolidara como uno de los líderes de ese club. En los partidos de Copa Sudamericana brilló: en ese torneo marcó dos tantos y dio tres pases para que sus compañeros celebraran. Ahí está el otro punto a favor del jugador: viene con ritmo.

Daniel Cataño: El regreso del ‘10’ y los detalles de su compra

Por eso el Medellín compró el 100% de su pase, según manifestó Federico Spada, director deportivo del equipo, en diálogo con Win Sports. No se sabe cuánto pagó Bolívar a Millonarios por Cataño. Se especula con que fueron 350.000 dólares. En ese valor rondaría lo que el cuadro rojo pagó para quedarse con la ficha del deportista que regresó a la ciudad y al equipo de sus amores, motivado por una situación de salud de su esposa.

Desde noviembre, Cataño expresó su deseo de regresar a Colombia. En medio de los cuadrangulares, los directivos del Medellín trabajaron para concretar su llegada. El negocio no era fácil. En Bolivia querían que continuara. El jugador medió. Al final la operación se cerró. La posibilidad de saber que el volante quería regresar al equipo pesó en que no se prolongara el contrato de Jarlan Barrera, quien fue el “10” del cuadro rojo en 2025.

Según manifestó el director deportivo, Barrera firmó contrato por seis meses, con opción de prolongarlo a un año, después de ser pedido por Alejandro Restrepo. Sin embargo, esa operación no se efectuó. No hubo acuerdo y por eso el futbolista salió del cuadro antioqueño, que hasta el momento logró cerrar el fichaje de Yony González, quien fue campeón de Copa Libertadores con Fluminense; Enzo Larrosa, que fue el delantero revelación de Uruguay; Salvador Ichazo, que tuvo un buen paso por Pereira; Jhon Edwin Montaño, canterano que regresó cedido al club.

También concretó el regreso de Didier Moreno, uno de los capitanes del Junior que fue campeón del Clausura 2025 y quien ya había estado en el club. Moreno, al igual que Cataño, aporta jerarquía, así como experiencia y rendimiento. Es cierto que en sus primeros partidos con el Poderoso no ha tenido su mejor desempeño. Sin embargo, en la medida en que tome ritmo podría ser determinante, como lo fue en su paso por Barranquilla.

¿Cuáles negocios aún tiene pendiente el DIM?

Aunque la liga colombiana ya está en curso, el mercado no ha terminado para el Medellín. Se sabe que el cuadro rojo está en conversaciones con el lateral izquierdo Frank Fabra, quien jugó en el club antes de irse a Boca Juniors de Argentina y terminó contrato con ese equipo en diciembre, después de una década en Buenos Aires.

Fabra no tiene ritmo de competencia. Hace tiempo que no consigue sumar los minutos que antes tenía. Sin embargo, cuenta con gran experiencia. Spada enfatizó que estuvo diez años en uno de los clubes más exigentes de Suramérica. Además, jugó eliminatorias y Copa América con la Selección Colombia. De hecho, pudo estar entre los convocados para el Mundial de Rusia, pero una lesión de ligamento cruzado lo privó de esa oportunidad.

Se espera que el acuerdo se cierre en el transcurso de la semana. No obstante, el Medellín tiene otra opción: Mateo Puerta. El antioqueño, cuya familia es hincha del DIM, ha estado en la carpeta del Poderoso desde 2022, cuando David González dirigió al equipo. Sin embargo, nunca han logrado concretar un acuerdo con Águilas Doradas, el club para el que juega. En caso de que no se concrete la negociación con Fabra, irían por él.

Además, el Rey de Corazones anda a la espera de que se concrete la salida de Edwuin Cetré de Estudiantes de La Plata hacia el Athletico Paranaense de Brasil para percibir un ingreso extra. El extremo vallecaucano salió del Medellín a inicios del 2024. Los argentinos compraron el 50% de su pase por 2.5 millones de dólares. La otra mitad quedó para DIM, pensando en una futura venta.

No se sabe la cifra concreta, pero se habla de que la llegada de Cetré a Brasil rondaría los cinco millones de dólares. Al DIM le corresponderían 2.5 millones, la mitad. Sin embargo, Spada aseguró que el cuadro rojo renunció a una parte del porcentaje que tenía para que Estudiantes tenga alguna ganancia y se pueda cerrar el paso del jugador al nuevo club, que es su voluntad.

Liga Betplay

