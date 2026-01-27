¿TikTok está censurando a manifestantes en EE. UU.? Denuncian que la aplicación no deja subir videos contra ICE

La primera en denunciar fue la comediante Megan Stalter, quien el fin de semana, al enterarse de la muerte del enfermero Alex Pretti a manos de agentes de ICE intentó publicar un video en internet en contra de esta agencia federal que está usando una fuerza desmedida en sus operativos antiinmigrantes en Mineápolis. Lea aquí: Alex Pretti, el enfermero de UCI asesinado por agentes de Estados Unidos mientras protegía a una mujer El video subió a Instagram, red social en la que fue republicado más de 12.000 veces, pero la grabación nunca se publicó en TikTok. En otra publicación en Instagram contó que intentó subir el video a TikTok varias veces pero se dio por vencida y hasta borró su cuenta en esa red social, creyendo que su contenido estaba siendo censurado por tratarse de ICE. No estaba del todo equivocada porque tras esa publicación cientos de personas denunciaron que les había pasado lo mismo, entonces ¿TikTok los está censurando?

Fueron tantos los usuarios de esta red social –que estuvo a punto de dejar de funcionar en Estados Unidos en 2025– que se quejaron por lo mismo que la aplicación tuvo que aclarar lo que había sucedido. TikTok indicó en un comunicado que la aplicación había tenido una falla debido a un corte de energía en un centro de datos estadounidense. Un portavoz de TikTok USDS Joint Venture le dijo a la cadena CNN que por eso la carga y recomendación de videos está tardando más. Siga leyendo: Una de las tres personas más ricas del mundo y otras compañías tomarán el control de TikTok en EE. UU. Los problemas técnicos persisten pero el portavoz insistió que nada tiene que ver con el contenido de los videos. Una semana atrás ya se había generado la duda sobre la plataforma. Jen Hamilton, una enfermera con más de 4,5 millones de seguidores en TikTok , contó que comenzó a sospechar desde el 22 de enero, cuando un video que hizo sobre Liam Conejo Ramos, de 5 años, detenido por agentes federales no cargó.

“Algo ha cambiado en la forma en que se publica el contenido en la plataforma, o en cómo se permite que esté en ella”, dijo a CNN aunque señaló que no tenía pruebas de haber sido censurada personalmente. El día en que Hamilton intentó subir el video, el 22 de enero, ByteDance, la matriz china de TikTok, anunció la venta de la mayoría de sus operaciones en Estados Unidos a un grupo de inversores no chinos para evitar una prohibición en ese país, una amenaza que estuvo latente en los últimos dos años. Le puede interesar: De no creer: colombiano destrozó el baño del avión en el que iba a ser deportado desde EE. UU. La nueva empresa, bautizada como TikTok USDS, con sede en EE. UU., esta formada por un consorcio en los que figuran Oracle, MGX y Silver Lake. TikTok aseguró que la nueva compañía “operará bajo salvaguardas definidas que protegerán la seguridad nacional”, con medidas de protección de datos, seguridad de algoritmos, moderación de contenidos y garantías de software.