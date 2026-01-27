¿TikTok está censurando a manifestantes en EE. UU.? Denuncian que la aplicación no deja subir videos contra ICE

La primera en denunciar fue la comediante Megan Stalter, quien el fin de semana, al enterarse de la muerte del enfermero Alex Pretti a manos de agentes de ICE intentó publicar un video en internet en contra de esta agencia federal que está usando una fuerza desmedida en sus operativos antiinmigrantes en Mineápolis.
Lea aquí: Alex Pretti, el enfermero de UCI asesinado por agentes de Estados Unidos mientras protegía a una mujer
El video subió a Instagram, red social en la que fue republicado más de 12.000 veces, pero la grabación nunca se publicó en TikTok.
En otra publicación en Instagram contó que intentó subir el video a TikTok varias veces pero se dio por vencida y hasta borró su cuenta en esa red social, creyendo que su contenido estaba siendo censurado por tratarse de ICE. No estaba del todo equivocada porque tras esa publicación cientos de personas denunciaron que les había pasado lo mismo, entonces ¿TikTok los está censurando?