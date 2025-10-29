Enviaron a la cárcel a los dos hombres detenidos por el multimillonario robo en el Museo de Louvre en Francia

Los dos hombres detenidos el pasado sábado como sospechosos de participar en el multimillonario robo en el museo del Louvre fueron inculpados y encarcelados en la noche de este miércoles 29 de octubre, anunció la fiscalía de París.
Le puede interesar: EE. UU. lanza nuevo ataque contra supuesta embarcación con drogas en el Pacífico: se reportan cuatro muertos
Ambos “reconocieron parcialmente los hechos”, había declarado antes la fiscal de París, Laure Beccuau, quien indicó que las joyas sustraídas “aún no han sido encontradas”.