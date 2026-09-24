Escudo de las Américas incluye al Clan del Golfo, ELN y disidencias de las Farc en listado de organizaciones narcoterroristas

Los gobiernos de 15 países del Hemisferio Occidental suscribieron el 22 de septiembre una declaración conjunta para desarrollar la iniciativa “Escudo de las Américas”, con la que buscan coordinar acciones frente al crimen transnacional y fortalecer la cooperación económica y de seguridad.
En el listado inicial aparecen 24 organizaciones identificadas en el documento como grupos narcoterroristas, entre ellas el Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos disidentes de las Farc.