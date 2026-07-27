España combate los incendios forestales con “burros bomberos”, ¿cómo ayudan estos animales a frenar el fuego?

Los incendios forestales se han convertido en una de las mayores amenazas ambientales para España y buena parte del Mediterráneo. Cada verano, las altas temperaturas, la sequía y el cambio climático favorecen incendios más frecuentes, extensos y difíciles de controlar. Ante ese panorama, además de drones, satélites e inteligencia artificial, una iniciativa en Cataluña apuesta por una herramienta mucho más antigua: los burros.
De acuerdo con un reportaje de CNN, la organización sin ánimo de lucro Tivissa Donkeys Firefighters ha convertido a estos animales rescatados en aliados para prevenir incendios forestales mediante el pastoreo controlado de la vegetación más inflamable.
El proyecto nació en 2020, cuando su fundador, Joan Cedó Sans, decidió probar si unos burros abandonados podían limpiar el sotobosque de una zona cercana a Tivissa, un municipio ubicado a unos 130 kilómetros al sur de Barcelona.
El resultado fue inmediato. ”Se lo comieron todo”, recordó Cedó en declaraciones recogidas por CNN.