España combate los incendios forestales con “burros bomberos”, ¿cómo ayudan estos animales a frenar el fuego?

Los incendios forestales se han convertido en una de las mayores amenazas ambientales para España y buena parte del Mediterráneo. Cada verano, las altas temperaturas, la sequía y el cambio climático favorecen incendios más frecuentes, extensos y difíciles de controlar. Ante ese panorama, además de drones, satélites e inteligencia artificial, una iniciativa en Cataluña apuesta por una herramienta mucho más antigua: los burros. De acuerdo con un reportaje de CNN, la organización sin ánimo de lucro Tivissa Donkeys Firefighters ha convertido a estos animales rescatados en aliados para prevenir incendios forestales mediante el pastoreo controlado de la vegetación más inflamable. El proyecto nació en 2020, cuando su fundador, Joan Cedó Sans, decidió probar si unos burros abandonados podían limpiar el sotobosque de una zona cercana a Tivissa, un municipio ubicado a unos 130 kilómetros al sur de Barcelona. El resultado fue inmediato. ”Se lo comieron todo”, recordó Cedó en declaraciones recogidas por CNN.

Aquella prueba terminó convirtiéndose en una iniciativa permanente que hoy cuenta con 62 burros, encargados de recorrer terrenos públicos y privados eliminando hierbas secas y maleza que sirven como combustible para los incendios. Además de contribuir a la prevención del fuego, el proyecto busca rescatar animales que fueron maltratados o abandonados. Uno de ellos es Roberto, un antiguo burro de carreras que iba a ser sacrificado cuando dejó de competir. Otra es Paloma, una burra que llegó con graves problemas de obesidad después de haber sido alimentada durante años con galletas y azúcar. Lea aquí: El fuego golpea a Francia: más de 220.000 evacuados y 42.000 hectáreas arrasadas por un incendio histórico Según Cedó, la iniciativa ofrece a los animales una nueva oportunidad de vida, con atención veterinaria, alimentación adecuada y la posibilidad de vivir en manada mientras cumplen una función ambiental. Actualmente, el cuidado diario del rebaño está a cargo del voluntario Jordi García, quien se incorporó al proyecto en 2021.

“Es muy gratificante. Estás en plena naturaleza y les hemos dado una oportunidad a estos animales”, afirmó.

¿Por qué los burros ayudan a prevenir incendios?

Según explicó a CNN el investigador Jordi Bartolomé Filella, profesor de la Universitat Autònoma de Barcelona, los burros consumen principalmente las hierbas que durante el verano se secan y se convierten en el llamado “combustible fino”, el tipo de vegetación que prende con mayor facilidad y acelera la propagación del fuego. Además de alimentarse de esa vegetación, el peso de los animales rompe la continuidad del material seco que cubre el suelo, reduciendo las posibilidades de que las llamas avancen rápidamente.

Cedó asegura que esa es una de las principales ventajas frente a otros animales. ”El trabajo que hacen los burros no lo pueden hacer ni las cabras ni las ovejas. Pesan más, pisan más fuerte y comen más”, explicó. Los senderos que abren al desplazarse también facilitan posteriormente el acceso de los equipos de emergencia y permiten instalar mangueras en caso de incendio. Diversas investigaciones citadas por CNN concluyen que el pastoreo puede convertirse en una herramienta eficaz y, en muchos casos, más económica que el desbroce mecánico para reducir el riesgo de incendios. No obstante, los expertos aclaran que no evita completamente que se produzcan incendios. Su principal aporte consiste en disminuir la intensidad del fuego, facilitando su control por parte de los bomberos.

En California, por ejemplo, empresas alquilan rebaños de cabras para limpiar laderas difíciles de acceder, mientras que en Galicia se desarrollan proyectos con caballos salvajes para reducir la acumulación de biomasa. En Cataluña funciona además la iniciativa Ramats de Foc (Rebaños de Fuego), que conecta a pastores de ovejas y cabras con los bomberos para mantener despejadas zonas de alto riesgo. La labor de estos animales cobra mayor relevancia en un contexto cada vez más preocupante. Según datos citados por CNN, 2025 fue la temporada de incendios más destructiva registrada en la Unión Europea, mientras que España perdió cerca de 400.000 hectáreas por efecto del fuego. Los incendios no solo destruyen ecosistemas y ponen en riesgo vidas humanas, sino que también liberan enormes cantidades de carbono a la atmósfera y reducen la capacidad de los bosques para absorber dióxido de carbono durante años.

A pesar de sus beneficios, iniciativas como la de Tivissa enfrentan dificultades económicas. Cedó explicó que las ayudas actuales resultan insuficientes para mantener este tipo de proyectos, por lo que gran parte de la financiación depende de donaciones y colaboraciones. Para el impulsor de los llamados “burros bomberos”, la propuesta representa mucho más que una estrategia ambiental. ”No estamos haciendo nada que no hicieran nuestros antepasados”, afirmó a CNN. “Lo único que hacemos es volver a poner en valor esas tareas rurales y esa forma de vida que dependía en buena parte de los animales”. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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