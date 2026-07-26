El fuego golpea a Francia: más de 220.000 evacuados y 42.000 hectáreas arrasadas por un incendio histórico

Más de 220.000 personas han sido evacuadas en una zona del suroeste de Francia debido a un incendio forestal que ha arrasado 42.000 hectáreas y ha obligado a cerrar autopistas y líneas ferroviarias, anunciaron las autoridades este domingo.
Más de 50.000 personas adicionales tuvieron que abandonar sus casas cerca de Burdeos, en una región conocida por sus viñedos, lo que eleva los evacuados a más de 220.000, únicamente por este fuego.
Las llamas y los vientos han obligado a cerrar la carretera principal A63 que conecta Burdeos con la frontera española, informaron las autoridades regionales. La compañía ferroviaria SNCF también detuvo el tráfico al sur de esa ciudad.