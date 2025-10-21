Esta es la ciudad que prohibió la adopción de gatos negros en Halloween para evitar “rituales” siniestros

Estigmatizados durante mucho tiempo por traer mala suerte o por sus vínculos con lo oculto, los gatos negros han encontrado paz temporal en una ciudad española que prohibió este mes su adopción en torno a Halloween para evitar “ritos” siniestros.
Le puede interesar: Lista Clinton: las razones por las que una persona puede ser sancionada por EE. UU. y las implicaciones de esta medida
Cualquier solicitud de adopción o acogida de estos felinos será denegada entre el 1 de octubre y el 10 de noviembre para evitar “situaciones de riesgo (...) derivadas de supersticiones, ritos, rituales o usos irresponsables”, anunció el Servicio de Bienestar Animal de Terrassa, España.