Agarrón entre México y Estados Unidos por muerte de supuestos agentes de la CIA

México y Estados Unidos han tenido choques diplomáticos esta semana por la muerte de dos agentes gringos en territorio mexicano. El gobierno de Claudia Sheinbaum denunció que participaron sin su consentimiento en un operativo antidrogas, mientras la administración de Donald Trump reclamó “simpatía” por las muertes.
Sheinbaum y Trump han tenido una relación cordial, pese a sus diferencias ideológicas —una de izquierda y otro de derecha—; si bien este episodio deja ver cómo la presidente mexicana insiste en la narrativa y postura de la no intervención extranjera, la presidente debe tratar a EE. UU. de manera estratégica, ya que es su principal socio comercial.
Sheinbaum ha rechazado los ofrecimientos de Trump para que agencias de seguridad e incluso militares de su país participen en operaciones antidrogas en México.
Además, en marzo anunció que su administración llevará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los casos de mexicanos fallecidos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), uno de los principales bastiones de la política migratoria de Trump.
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