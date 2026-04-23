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Díaz-Canel se resiste: “Si Estados Unidos no acepta negociar en los términos cubanos, no hay negociación”

El presidente Miguel Díaz-Canel se mantiene firme frente a los estímulos de la administración de Donald Trump, un comportamiento contrario al de la familia Castro, quienes estarían siendo más flexibles a través de “Raulito”, el nieto de Raúl Castro.

  • Miguel Díaz-Canel impuso algunas condiciones para lograr un acuerdo con Estados Unidos. FOTO: AFP
    Miguel Díaz-Canel impuso algunas condiciones para lograr un acuerdo con Estados Unidos. FOTO: AFP
Agencia AFP
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 3 horas
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Nuevas condiciones estableció el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a su homólogo estadounidense, Donald Trump, para llegar a un acuerdo en el marco de las conversaciones que se han realizado en La Habana, a pesar de las tensiones.

Díaz-Canel, quien a diferencia de la familia Castro se ha mostrado reacio ante los estímulos de Estados Unidos, ha dicho que negociaría con Norteamérica, pero bajo ciertos parámetros. “Si Estados Unidos no acepta negociar en los términos cubanos, no hay negociación”, dejó claro.

Lea también: ¿Se acaba la era de los Castro? Cuba confirma conversaciones con EE. UU. en La Habana desde este lunes

Su incomodidad también surgió luego de que Trump afirmara que Cuba es un “Estado fallido”, pues manifestó que no se trata de eso, sino de un bloqueo económico. También dijo en entrevista con el programa “20 Minutos” de Opera Mundi, que no estaba dispuesto a aceptar un cambio de régimen como lo planteó el republicano.

Absolutamente no. Ese no es un tema. Nuestros problemas internos no están en la mesa de una conversación con Estados Unidos ni de una negociación”, aseveró.

Periodista: ¿Y si Estados Unidos no acepta negociar en los términos cubanos?

Miguel Díaz-Canel: “No hay negociación, no hay negociación. Una negociación se tiene que construir. Primero hay que conversar, primero hay que identificar en qué podemos trabajar en común. Y, después de eso, hay que mostrar la disposición de hacerlo de manera constructiva”.

Las conversaciones entre Cuba y Estados Unidos

Estados Unidos y Cuba mantienen conversaciones desde hace varias semanas, en un contexto de recrudecimiento de las tensiones entre ambos vecinos y enemigos ideológicos.

Además del embargo estadounidense vigente desde 1962, Washington — que no oculta su deseo de ver un cambio de régimen en La Habana — impone desde enero a Cuba restricciones drásticas a sus importaciones de petróleo. No obstante, un petrolero ruso arribó a Cuba a finales de marzo.

Mientras el presidente Donald Trump aseguraba desde mediados de enero que estaban en curso conversaciones con altos responsables de la isla, el presidente cubano Miguel Díaz‑Canel terminó confirmando estos contactos dos meses después.

Personas en Cuba asistieron al acto por el aniversario 65 de la proclamación del carácter socialista de la Revolución cubana, el 16 de abril de 2026. FOTO: GETTY
Personas en Cuba asistieron al acto por el aniversario 65 de la proclamación del carácter socialista de la Revolución cubana, el 16 de abril de 2026. FOTO: GETTY

[e]JOAQUIN HERNANDEZ

En la víspera de esa confirmación, La Habana anunció la liberación de 51 prisioneros como muestra de “buena voluntad” hacia el Vaticano, mediador histórico entre ambos países, y posteriormente, el 4 de abril, la concesión de indulto a más de 2.000 prisioneros como “gesto humanitario y soberano” con motivo de la Semana Santa.

Organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos denunciaron la falta de transparencia en el proceso de liberación. La organización Cubalex, con sede en Miami, indicó recientemente que, de las 51 excarcelaciones anunciadas, solo había podido confirmar la liberación de “24 prisioneros políticos” y que ningún detenido por motivos políticos había sido indultado.

En un contexto de fuerte tensión entre ambos países, La Habana anunció también a mediados de marzo que los cubanos residentes en el extranjero y sus descendientes, en particular la comunidad emigrada en Estados Unidos, podrían invertir en la isla y poseer empresas en numerosos sectores, incluidos la agricultura y la banca.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio —de origen cubano y firme opositor al poder comunista en La Habana— consideró que estas medidas distaban mucho de ser “suficientes” y llamó a un cambio económico y político “drástico” en la isla.

Siga leyendo: Llegada de petrolero ruso a Cuba no implica cambio de política de EE. UU. frente a la isla, aseguran desde la Casa Blanca

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