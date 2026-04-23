Vigilante de la Secretaría de Movilidad de Itagüí fue agredido, al parecer, por un veedor ciudadano

Un vigilante de la Secretaría de Movilidad de Itagüí fue agredido cuando le estaba restringiendo la entrada a quien sería un veedor ciudadano de este municipio del sur metropolitano. Este hecho le provocó múltiples fracturas al adulto mayor que no le estaba permitiendo el paso por la finalización de la jornada de atención. Ocurrió en la tarde del pasado miércoles, sobre las 4:45 de la tarde, en las instalaciones de esta secretaría, en la calle 50 con la carrera 42, cuando este veedor, identificado como Brayan Cortés de Ossa, llegó y el vigilante le dijo que no podía entrar.

De acuerdo con información del caso, “esta persona decidió meterse por la entrada de los vehículos de los agentes de tránsito, y en ese momento el vigilante lo comenzó a perseguir para insistirle que no podía entrar porque ya no había atención”. Entérese: Video | Motociclista aparentemente ebrio atacó a un agente de tránsito en Bello, ¿por qué? Según un video de la cámara de seguridad, el guarda de seguridad le insistió al veedor que no podía entrar y esta persona lo seguía increpando. Finalmente, el veedor empujó al vigilante, tirándolo al suelo y fracturándole la clavícula y el codo de su brazo izquierdo.

El alcalde de Itagüí, Diego León Torres, explicó: “Frente a estos hechos, se adelantarán las denuncias penales correspondientes ante las autoridades competentes, con el fin de que se investigue y sancione al responsable conforme a la ley. Desde la Alcaldía se hará seguimiento riguroso al proceso para que este caso no quede en la impunidad”. Le puede interesar: “Se le borró la sonrisa”: taxista que ‘braveó’ a una conductora, terminó con el carro inmovilizado en Envigado El vigilante, identificado como Jesús Norberto Blandón Sepúlveda, de 60 años, fue trasladado a un centro asistencial de este municipio, donde se le están haciendo los exámenes para intervenirlo quirúrgicamente de las fracturas.