¿Qué dijeron Sheinbaum, Lula y Petro contra Trump en cumbre en Barcelona?

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, llamó a proteger la democracia ante “los ataques al sistema multilateral” en una reunión en Barcelona de líderes internacionales de izquierda junto a los mandatarios de Brasil, Colombia o México.
“El contexto es claro, la democracia no puede darse por sentada”, afirmó Sánchez durante el discurso inaugural de la IV Reunión en Defensa de la Democracia.
“Vemos ataques al sistema multilateral, un intento tras otro de impugnar las reglas del derecho internacional y una peligrosa normalización del uso de la fuerza”, lamentó.
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El gobernante socialista español congregó en Barcelona a dirigentes internacionales como el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, la mexicana Claudia Sheinbaum, el sudafricano Cyril Ramaphosa o el colombiano Gustavo Petro.
Aunque varios de ellos mantuvieron evidentes discrepancias públicas con las políticas del presidente estadounidense, Donald Trump, insistieron en señalar que el encuentro no quería ser una cumbre anti-Trump.
“Es una cumbre por una alternativa en el mundo (...), no contra”, defendió el presidente colombiano, Gustavo Petro.
“Se trata de una especie de faro que, en medio de la confusión y de la equivocación y el desorden global peligroso para toda la humanidad, coloca una línea, una especie de flecha que sigue un rumbo, el rumbo de la vida, no el rumbo de la muerte”, indicó.