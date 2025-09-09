¿Estados Unidos sabía del ataque aéreo que Israel le haría a Hamás en Qatar?

Israel notificó a Estados Unidos antes de realizar el ataque aéreo contra altos dirigentes de Hamás en Doha, en la capital de Qatar, dijo un funcionario de la Casa Blanca el martes.

“Fuimos informados con antelación”, indicó este alto responsable a la AFP bajo condición de anonimato. Catar es un aliado clave de Estados Unidos y alberga una gran base militar estadounidense en su territorio.

Israel había utilizado misiles contra líderes del movimiento palestino Hamás en Doha, un día después de un atentado en Jerusalén reivindicado por el movimiento palestino que dejó seis muertos.

“El ejército y la agencia de seguridad interior israelí [Shin Bet] llevaron a cabo un bombardeo preciso contra altos dirigentes de la organización terrorista Hamás”, indicaron las fuerzas armadas.

Un responsable militar confirmó la operación en Doha con el nombre de Cumbre de Fuego y dijo que se llevó a cabo mediante bombardeos aéreos. Israel explicó la operación como una respuesta al atentado en Jerusalén del lunes, reivindicado por Hamás, en el que murieron seis israelíes.

“Ayer, tras los ataques mortales en Jerusalén y Gaza, el primer ministro [Benjamin] Netanyahu instruyó a todas las agencias de seguridad para que se prepararan ante la posibilidad de atacar a los dirigentes de Hamás”, indicó un comunicado conjunto de Netanyahu y del ministro de Defensa, Israel Katz.