Atención | Israel bombardeó edificio en Qatar para tratar de “eliminar a líderes de Hamás”

Los líderes de Hamás se encuentran en Qatar para adelantar las reuniones de diálogos exploratorios que tratan de llegar a un alto al fuego en Franja de Gaza.

  Esta es una de las imágenes del ataque. FOTO: Cortesía @Marwa__Osman
    Esta es una de las imágenes del ataque. FOTO: Cortesía @Marwa__Osman
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
El Ejército de Israel lanzó este martes un bombardeo de precisión contra un edificio en Doha, Qatar. La intención, afirmaron, era eliminar líderes del movimiento Hamás.

La cadena Al Jazeera reportó varias explosiones en la capital de Qatar. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se atribuyeron el hecho y apuntaron que el ataque iba dirigido a la cúpula de “la organización terrorista Hamás”.

Lea más: Tras ataque de palestinos en Jerusalén, Netanyahu lanzó ultimátum a la población de Ciudad de Gaza: “¡Están advertidos, salgan ahora!”

Hasta ahora se desconoce si el hecho dejó víctimas mortales.

“Durante años, estos miembros de la cúpula de Hamás han encabezado las operaciones de la organización terrorista, siendo directamente responsables de la brutal masacre del 7 de octubre (de 2023) y orquestando y gestionando la guerra contra el Estado de Israel”, apuntaron las fuerzas de Israel.

Las Fuerzas de Defensa de Israel afirmaron que, antes del ataque, se tomaron medidas para mitigar el daño a civiles y que incluyeron municiones de precisión e información de inteligencia antes de ejecutar el disparo.

Entérese: Nepal en crisis: dimitió primer ministro tras protestas mortales de la “Generación Z” por prohibición de redes sociales

“Las Fuerzas de Defensa de Israel y la ISA seguirán operando con determinación para derrotar a la organización terrorista Hamás, responsable de la masacre del 7 de octubre”, apuntaron desde Israel.

Este ataque ocurrió en pleno impulso a las negociaciones para un alto el fuego en la Franja de Gaza por parte de Estados Unidos.

Qatar, por su parte, condenó el ataque y lo calificó de “cobarde”. Afirmó que los disparos iban dirigidos contra unos edificios residenciales.

“El Estado de Qatar condena enérgicamente el cobarde ataque israelí contra edificios residenciales que albergaban a varios miembros del Buró Político de Hamás en la capital qatarí, Doha”, declaró Majed al-Ansari, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar.

