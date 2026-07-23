Así combate Europa las olas de calor con refugios climáticos gratuitos: dónde están y cómo funcionan

Europa continúa implementando refugios climáticos como una medida para mitigar los efectos de las olas de calor que afectan al continente. En medio del verano y con una nueva ola de calor en países como España, ciudades como Madrid y Roma han habilitado espacios públicos de acceso gratuito para que la población pueda protegerse de las altas temperaturas.
Estas iniciativas responden al aumento de los episodios de calor extremo asociados al cambio climático, que en los últimos años han provocado incendios forestales, afectaciones a la salud y un incremento de las temperaturas en distintas regiones europeas.