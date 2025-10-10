Explosión en fábrica de municiones en Tennesse, EE. UU., deja varios muertos y desaparecidos

Varias personas murieron y otras están desaparecidas luego de una explosión en una fábrica de Tennessee (Estados Unidos), informaron el viernes las autoridades.

Los equipos de emergencia acudieron a Accurate Energetic Systems, una compañía fabricante de explosivos ubicada en Bucksnort, un área del condado de Hickman. Funcionarios pidieron a la ciudadanía no acercarse a la zona.

Imágenes aéreas transmitidas por medios estadounidenses mostraron escombros humeantes en el lugar de la explosión, con vehículos calcinados y destrozados esparcidos por todo el lugar.