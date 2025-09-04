Facebook, X y YouTube: entre las plataformas que Nepal bloqueará por no estar registradas legalmente

Nepal anunció este jueves que bloqueará en su territorio el funcionamiento de una veintena de redes sociales, entre ellas Facebook, X, LinkedIn y YouTube, que no se registraron ante su administración conforme a la ley.

“Las redes sociales que no estén debidamente registradas serán desactivadas a partir de esta noche”, declaró un portavoz del ministerio de Comunicación y Tecnologías de la Información, Gajendra Kumar Thakur.

“Serán restablecidas en cuanto presenten la solicitud”, añadió.

Lea también: Jueza de EE. UU. anula recorte de fondos a Universidad de Harvard ordenado por Trump

Las 26 plataformas señaladas seguían activas el jueves 4 de septiembre a primera hora de la tarde en Nepal, constató una periodista de la AFP.

La semana pasada, el Gobierno nepalí había dado a las empresas gestoras de redes sociales un plazo de siete días para registrarse ante sus servicios, designar un representante local y una persona encargada de gestionar los posibles litigios derivados de su uso.

La decisión se tomó en aplicación de un fallo en ese sentido emitido en 2023 por la Corte Suprema, máxima instancia judicial del país.