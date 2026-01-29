x

Hombre se hizo pasar por agente del FBI para liberar a Luigi Mangione y terminó arrestado

¿Hasta dónde llega el fanatismo por Mangione? Un hombre fue arrestado tras intentar sacar de la cárcel al presunto asesino del CEO de UnitedHealthcare usando credenciales falsas y un tenedor.

    Arrestan a un hombre que se hizo pasar por agente del FBI para liberar a Luigi Mangione. FOTO: Departamento de Policía de Nueva York
Agencia AFP
hace 2 horas
bookmark

Un hombre fue acusado el jueves por supuestamente hacerse pasar por un agente del FBI en una cárcel de Estados Unidos para intentar liberar a Luigi Mangione, sospechoso de asesinar al director ejecutivo de una de las mayores aseguradoras de salud del país.

Mark Anderson, de 36 años, fue arrestado este miércoles luego de que el personal del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn le pidiera sus credenciales y él solo mostrara su licencia de conducción. Después, aseguró estar armado, según documentos de la corte.

Lea también: Luigi Mangione, P. Diddy y el ‘Mayo’ Zambada, entre los presos de alto perfil en la misma cárcel que alberga a Nicolás Maduro

Los agentes encontraron un tenedor para asados y una hoja de acero redonda —similar a un cortador de pizza— dentro de la mochila de Anderson.

La denuncia penal dice que Anderson le dijo a funcionarios del centro penitenciario que tenía documentos “firmados por un juez” que autorizaban la libertad de un preso específico, que no fue nombrado en la demanda.

Le puede interesar: Luigi Mangione, el presunto asesino del CEO de UnitedHealthcare que pasó del anonimato al desprestigio

Una fuente judicial confirmó que el preso era Luigi Mangione, el hombre de 27 años acusado de asesinar al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, en diciembre de 2024.

Mangione buscaba vengarse de los excesos del sector. Para algunos se ha convertido en el símbolo de la indignación de los estadounidenses contra el sistema de seguros de salud. Además, enfrenta cargos estatales y federales. Se ha declarado no culpable en ambos casos. Su juicio federal iniciará en septiembre.

CEO de UnitedHealth renunció 6 meses después del crimen de Luigi Mangione

El director ejecutivo de UnitedHealth, Andrew Witty, había renunciado en medio de una profunda crisis institucional que comenzó con el asesinato de Brian Thompson, quien ocupaba ese mismo cargo en la compañía, la cual es una de las mayores aseguradoras de salud de Estados Unidos.

Witty enfrentó una de las mayores crisis del grupo tras la tragedia del 4 de diciembre de 2024, cuando Thompson fue asesinado a tiros en Manhattan, presuntamente a manos de Luigi Mangione, quien se enfrenta a una posible pena de muerte por el crimen.

UnitedHealth explicó que Witty dejaba su cargo por “razones personales”. Su salida ocurre mientras las acciones de la empresa han perdido un 38 % de su valor desde el ataque armado a Thompson y tras la publicación de un reporte financiero que rebajó las expectativas de crecimiento para 2025, de acuerdo con reportes de medios estadounidenses.

Siga leyendo: Shein generó polémica en EE. UU. tras usar imagen del presunto asesino Luigi Mangione modelando una de sus camisas

Preguntas frecuentes sobre la nota:

¿Cuál es el estado legal actual de Luigi Mangione?
Mangione se ha declarado no culpable de asesinar al CEO de UnitedHealthcare. Enfrenta cargos estatales y federales, y su juicio está programado para iniciar en septiembre de 2026, bajo la posibilidad de una pena de muerte.
¿Qué pasó con las acciones de UnitedHealth tras el asesinato de su CEO?
Desde el ataque a Brian Thompson en diciembre de 2024, las acciones de UnitedHealth han caído un 38%. Esto, sumado a la crisis institucional, provocó la renuncia de su sucesor, Andrew Witty, en enero de 2026.
Utilidad para la vida