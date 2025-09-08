x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Shein generó polémica en EE. UU. tras usar imagen del presunto asesino Luigi Mangione modelando una de sus camisas

La popular tienda de moda rápida enfrentó críticas tras la aparición en su sitio web de una imagen generada con IA del presunto asesino del presidente de UnitedHealthcare, una de las mayores compañías de seguros médicos de Estados Unidos.

  • Esta fue la imagen que apareció en la página web de Shein con el rostro de Luigi Mangione, acusado de asesinar a un director ejecutivo en Nueva York, crimen que puede llevar a la pena de muerte en Estados Unidos. FOTO: REDES SOCIALES
    Esta fue la imagen que apareció en la página web de Shein con el rostro de Luigi Mangione, acusado de asesinar a un director ejecutivo en Nueva York, crimen que puede llevar a la pena de muerte en Estados Unidos. FOTO: REDES SOCIALES
El Colombiano
El Colombiano
Agencia AFP
hace 4 horas
bookmark

La firma de moda rápida Shein generó una fuerte polémica en Estados Unidos luego de que circulara una imagen en la que el presunto asesino Luigi Mangione aparecía modelando una camisa en su plataforma digital.

La compañía se pronunció sobre el hecho y aseguró que la fotografía —aparentemente generada con inteligencia artificial— habría sido cargada por un proveedor externo.

El retrato de Mangione, acusado de asesinar al presidente de la aseguradora UnitedHealthcare, Brian Thompson, —una de las mayores compañías de seguros médicos de Estados Unidos—, en diciembre pasado, mostraba al joven vistiendo la “Camisa blanca de manga corta con estampado floral azul y florecitas para hombre primavera/verano”.

Tras el revuelo en redes sociales, el producto que se ofrecía en línea por menos de 10 dólares fue retirado de inmediato de la plataforma.

“Tenemos estándares estrictos para todos los listados en nuestra plataforma. La imagen en cuestión fue proporcionada por un proveedor externo y fue eliminada inmediatamente después de su descubrimiento. Estamos llevando a cabo una investigación exhaustiva, reforzando nuestros procesos de seguimiento y tomaremos las medidas pertinentes contra el proveedor, de acuerdo con nuestras políticas”, aseguró un portavoz de la empresa a la prensa estadounidense.

Sobre el caso de Mangione, el pasado abril se declaró “no culpable” del crimen por el cual es acusado y que puede llevar a la pena de muerte.

Le puede interesar: El manifiesto que le hallaron a Mangione contra el sistema de salud de EE. UU. tras ser capturado por el crimen de Thompson

El Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan lo acusó por los delitos de asesinato con arma de fuego, posesión de armas y acoso reiterado. Con anterioridad, se había declarado no culpable de 11 acusaciones en el tribunal, entre ellos el de asesinato como acto “terrorista”.

A principios de abril, la secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pamela Bondi, anunció que buscará la pena de muerte para este joven de 27 años, al señalar que “el asesinato fue un acto de violencia política”, “premeditado y a sangre fría”.

El crimen y la huida de cinco días del presunto autor, hijo de una familia adinerada e ingeniero graduado en una de las mejores universidades del país, conmocionó y apasionó a los estadounidenses, la mayoría muy críticos con los seguros privados de salud por sus altos costos y demoras en dar acceso a sus servicios.

Relacionado: Luigi Mangione, el presunto asesino del CEO de UnitedHealthcare que pasó del anonimato al desprestigio

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida