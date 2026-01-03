Falso: imagen de Nicolás Maduro siendo capturado junto a un avión fue generada con inteligencia artificial

La captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, continúa generando revuelo en la comunidad internacional. Por ahora, la expectativa se centra en los detalles de la operación que se espera entregue el gobierno de Estados Unidos en una rueda de prensa citada por el presidente Donald Trump en su residencia de Mar-a-Lago para la mañana de este sábado.
Pese a que todavía no hay material oficial, a través de las redes sociales comenzó a circular una fotografía en la que se observa supuestamente a Nicolás Maduro siendo conducido por un grupo de uniformados, al parecer luego de bajarse de un avión.
La imagen es falsa. De acuerdo con un análisis realizado por las herramientas de verificación de Google, la fotografía fue generada por los modelos de IA de esa compañía, los cuales dejan una marca de agua incrustada en los pixeles para evitar que el material sea presentado como real.