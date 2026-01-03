x

Unión Europea dice que Maduro “carece de legitimidad”, pero “deben respetarse los principios del derecho internacional”

El organismo hizo un llamado a la moderación e instó a desescalar las tensiones.

  La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, se refirió a la captura de Nicolás Maduro. FOTOS: Cortesía
    La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, se refirió a la captura de Nicolás Maduro. FOTOS: Cortesía
Jacobo Betancur Peláez
Jacobo Betancur Peláez

Metro

hace 3 horas
bookmark

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, se refirió este sábado a la captura de Nicolás Maduro a manos de las Fuerzas Militares de Estados Unidos, señalando que su régimen “carece de legitimidad”, pero haciendo un llamado a la “moderación”.

A través de su cuenta en la red social X, la diplomática estonia señaló haber sostenido una conversación con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y con el embajador de la Unión Europea en Caracas, señalando que ese organismo “sigue de cerca” el desarrollo de los acontecimientos en Venezuela.

En contexto: Atención: Trump anunció la captura de Nicolás Maduro

Refiriéndose a las últimas elecciones presidenciales, Kallas recordó que desde la Unión Europea se considera que el actual gobierno venezolano carece de legitimidad. Sin embargo, instó a las partes a desescalar las tensiones y buscar una transición pacífica.

“La UE ha declarado reiteradamente que Maduro carece de legitimidad y ha defendido una transición pacífica. En cualquier circunstancia, deben respetarse los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Hacemos un llamamiento a la moderación”, expresó la líder europea.

“La seguridad de los ciudadanos de la UE en el país es nuestra máxima prioridad”, añadió.

En el continente europeo otros líderes también se han pronunciado sobre los acontecimientos en Venezuela.

Es el caso del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, quien también desconoció la legitimidad de Maduro e hizo un llamado a la calma.

Lea también: “A las 2 de la mañana sonó una fuerte explosión que me despertó”: testimonios de venezolanos ante bombas y sobrevuelos en Caracas

“El Gobierno de España está haciendo un seguimiento exhaustivo de los acontecimientos en Venezuela. Nuestra embajada y consulados están operativos. Hacemos un llamamiento a la desescalada y a la responsabilidad. Hay que respetar el Derecho Internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas”, expresó el Ministerio de Exteriores en un comunicado.

“España recuerda que no ha reconocido los resultados de las elecciones del 28 de julio de 2024 y siempre ha apoyado las iniciativas para alcanzar una solución democrática para Venezuela”, añadieron.

Lo que se sabe de la operación

Los primeros detalles que han trascendido del operativo realizado por Estados Unidos en Venezuela fueron entregados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien a través de su red social Truth Social informó que el presidente venezolano había sido capturado.

De acuerdo con Trump, Maduro estaría siendo trasladado por vía aérea fuera de su país, luego de una operación que el mandatario estadounidense calificó como “un ataque a gran escala contra Venezuela”.

Siga leyendo: Delcy Rodríguez dice que el gobierno chavista desconoce el paradero de Nicolás Maduro

“Los Estados Unidos de América han llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien ha sido capturado, junto con su esposa, y trasladado fuera del país vía aérea. Esta operación se realizó en conjunto con las fuerzas del orden de los EE. UU. Se darán más detalles. Habrá una conferencia de prensa hoy a las 11:00 a. m. en Mar-a-Lago. ¡Gracias por su atención a este asunto!”, expresó Trump.

Los primeros reportes hablan de, además de Caracas, operaciones en otros estados como Miranda, Aragua y La Guaira, en los que el gobierno de Venezuela declaró formalmente el estado de emergencia.

Desde agosto pasado se estima que el Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos venía acumulando por lo menos unos 15.000 soldados en el Caribe, en una campaña que puso bajo máxima presión al régimen de Maduro y que este sábado resultó en su captura.

