Francia aprueba una ley que redefine la violación e incorpora el consentimiento al Código Penal

El Parlamento francés dio luz verde a una reforma histórica que considera violación cualquier acto sexual no consentido. La medida, impulsada tras años de debate, busca pasar “de una cultura de la violación a una cultura del consentimiento”, según sus promotores.

    Legiladores del Gobiernos francés aprobaron una nueva ley que redifine el delito de violación. FOTO: @amnestyfrance vía X.
Agencia AFP
Andrea Lara
hace 3 horas
bookmark

Los legisladores franceses aprobaron el miércoles un proyecto de ley que define la violación como cualquier acto sexual no consentido, convirtiendo a Francia en el país europeo más reciente en adoptar una legislación basada en el consentimiento.

El Código Penal consagrará ahora el principio del consentimiento en la definición del delito de violación, después de que el Senado respaldara la medida en la votación final de un largo proceso legislativo.

El texto marca un paso “de una cultura de la violación a una cultura del consentimiento”, declaró la diputada centrista Véronique Riotton, coautora del proyecto, tras su aprobación en la cámara baja la semana pasada.

Según el texto, el consentimiento debe ser “libre e informado, específico, previo y revocable”, y evaluarse según las circunstancias, precisando que no puede deducirse del silencio o de la falta de reacción.

No hay consentimiento si el acto sexual se comete mediante violencia, coacción, amenaza o sorpresa, sea cual sea su naturaleza.”, señala la ley.

Los grupos de defensa de los derechos de las mujeres celebran la reforma,aunque subrayaron que deben ir acompañados de un cambio social más profundo.

Conozca: A la cárcel cinco personas por secuestrar a alemán tras contratar servicio sexual de dos mujeres en Medellín

Es un paso histórico, que sigue los pasos de otros países europeos.”, dijo Lola Schulmann, de Amnistía Internacional Francia. “Aún queda mucho camino por recorrer para acabar con la impunidad de la violencia de género y sexual”, añadió.

La organización CIDFF, dedicada a los derechos de las mujeres, pidió que la reforma se acompañe de una mejor educación sexual, formación para funcionarios judiciales y policiales, y más recursos para los grupos de apoyo.

Leyes basadas en el consentimiento ya existen en otros países europeos como Alemania, Países Bajos, España y Suecia.

El proyecto de ley llega tras el caso de Gisèle Pelicot, que reavivó el debate sobre el consentimiento en Francia. Su exmarido fue condenado por drogarla e invitar a decenas de desconocidos a violarla durante su matrimonio.

