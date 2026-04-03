Fue a la casa de su novio y encontró a una mujer muerta en la nevera

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El joven fue trasladado al Hospital Pablo Tobón Uribe pero falleció producto de la gravedad de las heridas.
En 2025, Colombia registró la salida de 150 millonarios y una caída del 15% en el crecimiento de personas con patrimonios superiores a US$1.000 millones, reflejando un cambio en la dinámica de riqueza del país.
El representante a la Cámara, Daniel Carvalho, habla de las elecciones presidenciales y de su plan para buscar la Alcaldía de Medellín.
Siete colombianos fueron extraditados a Nueva York, señalados de coordinar la exportación de cocaína en semisumergibles, en apoyo con el cartel de Sinaloa.
Así lo advirtió la Asociación Colombiana de Psiquiatría; OMS habla de miles de millones de trastornos de salud mental en el mundo.