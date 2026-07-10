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“Les llegó la hora a estos bandidos”: la reacción de Federico Gutiérrez ante próxima imputación a Miguel Quintero

Este jueves en la noche un fiscal de la Seccional Medellín anunció que citará a una diligencia para hacerle la imputación al hermano del exalcalde y a tres personas más.

  • La próxima imputación a Miguel Quintero (izq.) se une a otras que ya se han hecho, como la del exdirector del AMVA, Juan David Palacio. Versiones aseguran que la corrupción no podría haber ocurrido sin el beneplácito del exalcalde Daniel Quintero. FOTO EL COLOMBIANO
    La próxima imputación a Miguel Quintero (izq.) se une a otras que ya se han hecho, como la del exdirector del AMVA, Juan David Palacio. Versiones aseguran que la corrupción no podría haber ocurrido sin el beneplácito del exalcalde Daniel Quintero. FOTO EL COLOMBIANO
Redacción El Colombiano
hace 5 horas
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El alcalde Federico Gutiérrez fue el primer personaje público en reaccionar, de manera casi inmediata, al conocerse que la Fiscalía citará a la audiencia para imputar a Miguel Quintero, el hermano del exalcalde Daniel Quintero, y a tres personas más por presuntamente haber participado en hechos de presunta corrupción.

“Desde la campaña me comprometí a que el robo que le hicieron a Medellín no quedaría en la impunidad. Les llegó la hora a estos bandidos. El hermano del jefe de la banda, Miguel Quintero y su socio Sebastián Ortega por fin serán procesados y llevados ante la Justicia por el saqueo que le hicieron a Medellín”, escribió el mandatario de la capital antioqueña en su cuenta de X.

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La imputación contra el hermano mayor del exalcalde Quintero se dará dentro del caso que lleva la Justicia, porque en su concepto hay pruebas e indicios fuertes de que participó en un cartel de comisiones y contratos que se hicieron con recursos públicos en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA).

No obstante, hay hasta el momento un número copioso de investigaciones por el supuesto manejo amañado del erario durante la anterior administración de la capital antioqueña (2020-2023), con 55 imputaciones en total, 4 principios de oportunidad y dos preacuerdos de personas que aceptaron cargos, según recordó el mismo Gutiérrez.

“Debe seguir el jefe de la banda. En la Mega Cárcel que estamos construyendo, les tengo separado el pabellón Q. Solo con ellos ya se llena”, puntualizó el mandatario refiriéndose al señalamiento de que todo lo que ocurrió no pudo haber pasado sin la aquiescencia y posible participación del mismo Daniel Quintero.

La citación para hacer esta imputación de cargos afecta también a Álvaro Alonso Villada García, quien se desempeñó en la época mencionada como subdirector financiero del AMVA; Sebastián Ortega Urán, el hijo de un influyente político de Bello; y Vanessa Álvarez Restrepo, quien fue asesora jurídica del AMVA y luego la nombraron secretaria de Medio Ambiente de Medellín.

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El expediente indica que estos habrían hecho parte de una operación ilegal para desviar recursos públicos y cobrar comisiones por eventuales favorecimientos a personas y empresas para hacerse a contratos. Por esa razón y tras examinar los hallazgos, “un fiscal de la Seccional Medellín imputará a estas personas los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación”, según anunció el jueves en la noche la Fiscalía.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué la Fiscalía imputará cargos a Miguel Quintero?
La Fiscalía anunció que imputará cargos a Miguel Quintero por su presunta participación en un esquema de corrupción relacionado con contratos y comisiones irregulares en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA).
¿Qué dijo Federico Gutiérrez sobre la imputación de Miguel Quintero?
El alcalde de Medellín aseguró que la decisión de la Fiscalía demuestra que las investigaciones avanzan y afirmó que “les llegó la hora a estos bandidos”, reiterando que los presuntos responsables del saqueo de recursos públicos deben responder ante la justicia.
¿Qué delitos les imputará la Fiscalía a Miguel Quintero y a los otros investigados?
Según la Fiscalía, los procesados serán imputados por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, por presuntas irregularidades en la contratación del AMVA.
¿Quiénes serán imputados junto a Miguel Quintero en el caso del AMVA?
Además de Miguel Quintero, la Fiscalía anunció la imputación de Álvaro Alonso Villada García, Sebastián Ortega Urán y Vanessa Álvarez Restrepo por su presunta participación en el mismo caso de corrupción.
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