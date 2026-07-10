“Les llegó la hora a estos bandidos”: la reacción de Federico Gutiérrez ante próxima imputación a Miguel Quintero

El alcalde Federico Gutiérrez fue el primer personaje público en reaccionar, de manera casi inmediata, al conocerse que la Fiscalía citará a la audiencia para imputar a Miguel Quintero, el hermano del exalcalde Daniel Quintero, y a tres personas más por presuntamente haber participado en hechos de presunta corrupción.

“Desde la campaña me comprometí a que el robo que le hicieron a Medellín no quedaría en la impunidad. Les llegó la hora a estos bandidos. El hermano del jefe de la banda, Miguel Quintero y su socio Sebastián Ortega por fin serán procesados y llevados ante la Justicia por el saqueo que le hicieron a Medellín”, escribió el mandatario de la capital antioqueña en su cuenta de X.

Le recomendamos leer: Jueza avala prueba anticipada de testigo clave en caso de presunta corrupción en el Área Metropolitana

La imputación contra el hermano mayor del exalcalde Quintero se dará dentro del caso que lleva la Justicia, porque en su concepto hay pruebas e indicios fuertes de que participó en un cartel de comisiones y contratos que se hicieron con recursos públicos en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA).

No obstante, hay hasta el momento un número copioso de investigaciones por el supuesto manejo amañado del erario durante la anterior administración de la capital antioqueña (2020-2023), con 55 imputaciones en total, 4 principios de oportunidad y dos preacuerdos de personas que aceptaron cargos, según recordó el mismo Gutiérrez.