Gobierno Trump solicitó inmunidad judicial para Delcy Rodríguez en EE. UU.

La administración de Donald Trump solicitó formalmente al Departamento de Justicia que se garantice la inmunidad judicial a favor de Delcy Rodríguez, quien es reconocida por Washington como la presidenta interina de Venezuela. La petición se hace desestimando unas reclamaciones abiertas por una demanda existente en el estado de Florida.

Esta solicitud la hizo el asesor jurídico del Departamento de Estado, Reed Rubinstein, a través de una carta dirigida al fiscal general adjunto, Brett Shumate. En la misiva, el gobierno estadounidense subraya que, desde el 5 de marzo de 2026, reconoce oficialmente a Rodríguez como la jefa de Estado de Venezuela.

Con este argumento, desde la Casa Blanca indicaron que, al ser una jefa de Estado en funciones de una nación extranjera, goza de inmunidad frente a la jurisdicción de los tribunales estadounidenses mientras permanezca en su cargo, de acuerdo con los principios del derecho internacional consuetudinario.

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Asimismo, en la carta, la administración Trump subrayó la “especial importancia” de que el caso sea desestimado debido a las “significativas implicaciones de política exterior” que tendría permitir que el proceso judicial continúe contra ella.