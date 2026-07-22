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Gobierno Trump solicitó inmunidad judicial para Delcy Rodríguez en EE. UU.

La presidenta interina de Venezuela tiene demandas por torturas, secuestros y actos de terrorismo. La Casa Blanca ya intervino en los procesos judiciales.

  • El gobierno de Donald Trump solicitó inmunidad judicial para la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien tiene demandas pendientes en el estado de Florida. Fotos: Getty Images y AFP
    El gobierno de Donald Trump solicitó inmunidad judicial para la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien tiene demandas pendientes en el estado de Florida. Fotos: Getty Images y AFP
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 1 hora
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La administración de Donald Trump solicitó formalmente al Departamento de Justicia que se garantice la inmunidad judicial a favor de Delcy Rodríguez, quien es reconocida por Washington como la presidenta interina de Venezuela. La petición se hace desestimando unas reclamaciones abiertas por una demanda existente en el estado de Florida.

Esta solicitud la hizo el asesor jurídico del Departamento de Estado, Reed Rubinstein, a través de una carta dirigida al fiscal general adjunto, Brett Shumate. En la misiva, el gobierno estadounidense subraya que, desde el 5 de marzo de 2026, reconoce oficialmente a Rodríguez como la jefa de Estado de Venezuela.

Con este argumento, desde la Casa Blanca indicaron que, al ser una jefa de Estado en funciones de una nación extranjera, goza de inmunidad frente a la jurisdicción de los tribunales estadounidenses mientras permanezca en su cargo, de acuerdo con los principios del derecho internacional consuetudinario.

Lea también: Donald Trump reconoce oficialmente al gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela

Asimismo, en la carta, la administración Trump subrayó la “especial importancia” de que el caso sea desestimado debido a las “significativas implicaciones de política exterior” que tendría permitir que el proceso judicial continúe contra ella.

¿Qué contiene la demanda contra Delcy Rodríguez en Florida?

Delcy Rodríguez enfrenta una demanda en el tribunal del Distrito Sur de Florida, en Miami, por presuntos secuestros, torturas y actos terroristas vinculados al régimen chavista.

El proceso, conocido como Kenemore v. Maduro, fue impulsado por ciudadanos estadounidenses que estuvieron detenidos en Venezuela y denunciaron haber sido víctimas de abusos.

En este pleito judicial, un juez federal ordenó recientemente el pago de una indemnización de 314 millones de dólares a favor de tres estadounidenses víctimas de tortura.

Sin embargo, tras la intervención del Departamento de Estado, Delcy Rodríguez fue excluida del fallo debido a la sugerencia de inmunidad presentada por el Gobierno. Pese a esto, la condena sí afecta a Nicolás Maduro y otros altos cargos del chavismo.

Desde la captura de Maduro, la administración Trump ha estrechado vínculos con el gobierno interino de Rodríguez —quien anteriormente se desempeñó como vicepresidenta de Maduro—, mientras otros sectores de la oposición, liderados por María Corina Machado, continúan buscando una transición democrática definitiva en el país.

Siga leyendo: ¿Por qué Trump se decantó por Delcy y no María Corina para la transición en Venezuela? Se revelan las razones

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Preguntas y respuestas

¿Por qué Estados Unidos solicita inmunidad judicial para Delcy Rodríguez?
Porque la administración de Donald Trump la reconoce oficialmente, desde el 5 de marzo de 2026, como presidenta interina de Venezuela. Con ese reconocimiento, argumenta que tiene inmunidad ante tribunales estadounidenses mientras ejerza como jefa de Estado.
¿Qué denuncias contiene la demanda presentada contra Delcy Rodríguez en Florida?
La demanda la señala por presuntos secuestros, torturas y actos terroristas relacionados con el régimen chavista. Fue presentada por ciudadanos estadounidenses que aseguraron haber sufrido abusos durante su detención en Venezuela.
¿Qué impacto diplomático tendría mantener el proceso judicial contra Delcy Rodríguez?
Según la administración Trump, permitir que el caso continúe tendría importantes implicaciones para la política exterior de Estados Unidos.
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