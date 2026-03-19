¿Por qué Trump se decantó por Delcy y no María Corina para la transición en Venezuela? Se revelan las razones

Tras cumplirse casi tres meses de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas especiales de Estados Unidos, ha salido a la luz pública las razones por las cuales desde la Casa Blanca se inclinaron por Delcy Rodríguez y no María Corina Machado para la transición en Venezuela.

Un informe del diario Wall Street Journal ha mostrado detalles de la estrategia política de Estados Unidos con el país sudamericano, del cual ha asumido su administración desde el pasado 3 de enero cuando fue capturado el dictador chavista.

Lea también: Así está planeando Trump la transición en Venezuela: “No queremos otro ISIS, en Irak el vacío de poder no trajo orden”

La figura central en esta decisión es Ali Moshiri, exejecutivo de la petrolera Chevron con décadas de experiencia en el país sudamericano. Según el medio citado, la CIA acudió a Moshiri meses antes de la operación del 3 de enero para evaluar el escenario político post-Maduro.

Moshiri, quien mantenía cercanía con las altas esferas del chavismo desde la época de Hugo Chávez, actuó como un informante que proporcionaba datos sobre el liderazgo venezolano a la agencia de inteligencia.