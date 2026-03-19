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¿Por qué Trump se decantó por Delcy y no María Corina para la transición en Venezuela? Se revelan las razones

El presidente de Estados Unidos habría tomado la decisión por recomendación de un exfuncionario de Chevron y un informe de la CIA. Conozca los detalles.

  • Maria Corina Machado, opositora del régimen de Maduro, ha quedado relegada, siendo Delcy Rodrpiguez, vicepresidente de la dictadura chavista, la designada por Estados Unidos. Fotos: AFP y Getty Images
    Maria Corina Machado, opositora del régimen de Maduro, ha quedado relegada, siendo Delcy Rodrpiguez, vicepresidente de la dictadura chavista, la designada por Estados Unidos. Fotos: AFP y Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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Tras cumplirse casi tres meses de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas especiales de Estados Unidos, ha salido a la luz pública las razones por las cuales desde la Casa Blanca se inclinaron por Delcy Rodríguez y no María Corina Machado para la transición en Venezuela.

Un informe del diario Wall Street Journal ha mostrado detalles de la estrategia política de Estados Unidos con el país sudamericano, del cual ha asumido su administración desde el pasado 3 de enero cuando fue capturado el dictador chavista.

Lea también: Así está planeando Trump la transición en Venezuela: “No queremos otro ISIS, en Irak el vacío de poder no trajo orden”

La figura central en esta decisión es Ali Moshiri, exejecutivo de la petrolera Chevron con décadas de experiencia en el país sudamericano. Según el medio citado, la CIA acudió a Moshiri meses antes de la operación del 3 de enero para evaluar el escenario político post-Maduro.

Moshiri, quien mantenía cercanía con las altas esferas del chavismo desde la época de Hugo Chávez, actuó como un informante que proporcionaba datos sobre el liderazgo venezolano a la agencia de inteligencia.

El argumento de Moshiri fue que Machado no contaba con el control de las fuerzas militares ni de la infraestructura petrolera, elementos que permanecían cooptados por el círculo del régimen.

Ante este escenario, la inclinación por Delcy Rodríguez se basó en un enfoque pragmático y transaccional. La vicepresidenta de Maduro fue descrita por Moshiri como una “negociadora dura y decidida” con quien las petroleras occidentales estarían dispuestas a hacer negocios para garantizar el flujo de crudo.

El diario norteamericano detalló que la recomendación fue presentada a la Casa Blanca en una evaluación secreta de la CIA, lo que llevó a Trump a declarar públicamente que Machado no tenía el “respaldo ni el respeto necesario” dentro del país para dirigir la transición, pues esto fue lo que sostuvo en la rueda de prensa dada después de la captura de Maduro.

Sobre ese informe, Chevron ha negado haber coordinado con la CIA o tener una relación comercial actual con Moshiri, aunque la administración estadounidense continúa beneficiándose de la red y el equipo de la petrolera en suelo venezolano para sus delegaciones oficiales.

En la actualidad, mientras María Corina ha quedado relegada a un papel de “espectadora” en Washington, Trump ha elogiado el trabajo de Rodríguez, afirmando que “el petróleo está empezando a fluir” y destacando la “profesionalidad” en la relación bilateral.

Siga leyendo: Trump elogia a Machado, pero descarta que asuma el poder

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