Greg Bovino, el polémico comandante sin máscara que lidera las deportaciones masivas de Trump

A diferencia de la mayoría de los agentes migratorios que operan en el anonimato de un pasamontañas, el comandante Greg Bovino ha decidido dar la cara en medio de los fuertes operativos liderados por la política y ofensiva del gobierno de Donald Trump.
Y es que este comandante se ha convertido en un símbolo público de la ofensiva para localizar y expulsar a miles de inmigrantes indocumentados de Estados Unidos, desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.
Definido por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, como el “comandante en jefe general” de la Patrulla Fronteriza, Bovino ha pasado de la operatividad táctica al centro del debate político nacional.