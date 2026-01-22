Donald Trump invita a Delcy Rodríguez a la Casa Blanca en fecha por definirse: “Nada ha sido agendado”

El presidente Donald Trump invitará a Washington a Delcy Rodríguez, que asumió la presidencia de Venezuela de forma interina tras la caída de Nicolás Maduro en una incursión estadounidense.

Rodríguez era la vicepresidenta de Maduro y asumió el poder de lleno con cambios en el gabinete ministerial y en 12 de 28 comandos regionales de la Fuerza Armada.

Washington informó que está prevista la visita de Rodríguez, aunque aún no tiene fecha: “Nada ha sido agendado”, indicó.

La presidenta interina será la primera gobernante de Venezuela en viajar a Estados Unidos desde hace más de un cuarto de siglo, si se excluyen las visitas para reuniones de Naciones Unidas en Nueva York.

La invitación muestra la cercanía de Trump con el gobierno interino venezolano, tras el bombardeo a Caracas del 3 de enero que llevó a la captura del mandatario socialista.

“Estamos en un proceso de diálogo, de trabajo con los Estados Unidos, sin temor alguno, a encarar las diferencias, las dificultades”, dijo este miércoles Rodríguez sin hacer referencia a la invitación.

Ella todavía es sujeto de sanciones de Washington, incluido el congelamiento de bienes.

Trump dijo en el Foro de Davos que “los líderes del país han sido muy listos”, en referencia a Rodríguez. “Venezuela hará más dinero [con el petróleo] en los seis próximos meses que el que hizo en los 20 años pasados”.

El republicano ya había calificado antes a Rodríguez como “formidable” y había asegurado que con ella “todo anda muy bien”.

La nueva presidenta suscribió acuerdos petroleros y accedió a liberar presos políticos, en medio de discusiones para reanudar las relaciones diplomáticas rotas desde 2019.

Trump mantiene en paralelo un frente abierto con la oposición venezolana. Dijo el martes que quería “involucrar” a la jefa de la oposición y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en la gestión del país.