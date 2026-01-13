Groenlandia le responde a Trump: defiende que es parte de Dinamarca y anuncia cooperación con la Otan

El Gobierno de Groenlandia ha defendido que forma parte de Dinamarca y ha apostado por la cooperación con la Otan para “defender la isla” después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, reiterara su deseo de anexionarse el territorio, una cuestión que ha hecho saltar las alarmas en Europa.

“Groenlandia forma parte del Reino de Dinamarca y, como parte de este, es miembro de la Otan. El Gobierno groenlandés seguirá aumentando sus esfuerzos para garantizar que la defensa de la isla tiene lugar bajo los auspicios de la Alianza Atlántica”, ha expresado el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, en un comunicado difundido a través de redes sociales.

Lea también: Trump planea hacer una oferta de compra a Dinamarca por Groenlandia, ¿de qué se trata?

En este sentido, ha puntualizado que “con base al comunicado muy positivo emitido en el pasado por miembros de la Otan en relación con Groenlandia, el Gobierno aumentará sus esfuerzos para garantizar la defensa del territorio”.

“Todos los Estados miembros de la Alianza, incluido Estados Unidos, tienen un interés común en defender esta isla, y el Gobierno trabajará con Dinamarca para garantizar el diálogo en el seno de la Otan sobre este asunto”, ha aseverado, al tiempo que ha hecho hincapié en la idea de que esta zona esté siempre “bajo el paraguas de la alianza occidental en materia de defensa”.

Así, ha dicho ser consciente de que “mucha gente sigue la situación de cerca”. “Entiendo que haya preocupación”, ha aclarado, al tiempo que ha reivindicado la “necesidad de ser completamente claro” sobre estos asuntos.