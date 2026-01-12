Donald Trump anunció aranceles del 25% a países que “hagan negocios” con Irán

En medio de las protestas contra el régimen iraní que se están llevando a cabo en el Medio Oriente, el presidente Donald Trump impuso este lunes aranceles del 25% para “cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán”. El dictamen lo dio a conocer a través de un mensaje que escribió en su cuenta oficial en la red Truth Social, por la cual recurrentemente anuncia sus decisiones de Estado. “Con efecto inmediato, cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán deberá pagar un arancel del 25 % sobre todas y cada una de las transacciones comerciales que realice con los Estados Unidos de América. Esta orden es definitiva y concluyente. ¡Gracias por su atención a este asunto!”, publicó el mandatario de Estados Unidos.

Mensaje del presidente estadounidense Donald Trump.

Este pronunciamiento lo público este lunes en horas de la tarde. Hasta el momento, ya cuenta con más de 25 mil “me gusta” y más de cinco mil compartidos.

¿Qué está pasando en Irán?

Las cifras de personas fallecidas en Irán se incrementan cada vez más. Esto, tras los sucesos de las últimas semanas en las cuales se han llevado a cabo protestas multitudinarias en contra de régimen y la crisis económica de este país. Según informó este domingo una organización defensora de derechos humanos, la cifra de personas fallecidas ya va en más de 150 personas. Sin embargo, la cifra puede ser mayor.