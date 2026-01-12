Donald Trump anunció aranceles del 25% a países que “hagan negocios” con Irán

En medio de las protestas contra el régimen iraní que se están llevando a cabo en el Medio Oriente, el presidente Donald Trump impuso este lunes aranceles del 25% para “cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán”.
El dictamen lo dio a conocer a través de un mensaje que escribió en su cuenta oficial en la red Truth Social, por la cual recurrentemente anuncia sus decisiones de Estado.
“Con efecto inmediato, cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán deberá pagar un arancel del 25 % sobre todas y cada una de las transacciones comerciales que realice con los Estados Unidos de América. Esta orden es definitiva y concluyente. ¡Gracias por su atención a este asunto!”, publicó el mandatario de Estados Unidos.