Trump planea hacer una oferta de compra a Dinamarca por Groenlandia, ¿de qué se trata?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está considerando hacer una oferta para comprar Groenlandia, informó la Casa Blanca el miércoles, a pesar de que la población de la isla y el país que la controla, Dinamarca, han dejado claro que no están interesadas.

Trump se ha negado de manera repetida a descartar el uso de la fuerza para apoderarse de la estratégica isla ártica, lo que ha provocado conmoción e indignación en Dinamarca y otros aliados europeos de larga data de Estados Unidos.

Lea también: “¡Ya basta!”: Groenlandia le respondió a Trump sus amenazas de una posible anexión a EE. UU.

Tras una solicitud de Copenhague, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo que pronto mantendría conversaciones con representantes daneses.

“Me reuniré con ellos la próxima semana”, dijo Rubio a los periodistas. El gobierno de Groenlandia también estará presente. “Nada sobre Groenlandia sin Groenlandia. Obviamente vamos a participar. Hemos pedido una reunión”, dijo la ministra Vivian Motzfeldt a la TV pública, después de la confirmación del encuentro entre Rubio y funcionarios daneses.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que Trump debate “activamente” con su equipo la compra de Groenlandia. Leavitt reiteró que Trump creía que estaba en el interés de Estados Unidos adquirir la poco poblada Groenlandia, cuya superficie es aproximadamente la del mayor estado estadounidense, Alaska.

“Considera que es lo mejor para Estados Unidos para disuadir la agresión rusa y china en la región ártica. Y por eso su equipo está hablando actualmente de cómo sería una posible compra”, dijo Leavitt.