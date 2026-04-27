“No estaba preocupado, entiendo la vida.Vivimos en un mundo loco”: Trump sobre tiroteo en cena con periodistas

Mientras el presidente estadounidense Donald Trump y la primera Melania disfrutaban de un truco que les mostraba el mentalista Oz Pearlman, una serie de disparos se escucharon en el hotel Hilton, en Washington, durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.
No estaban solos: en ese salón de baile los acompañaban alrededor de 2.500 invitados que celebraban la Primera Enmienda y la libertad de prensa. Las detonaciones obligaron a periodistas, miembros del gabinete presidencial y hasta al vicepresidente a esconderse debajo de las mesas mientras esperaban ser evacuados por el equipo de seguridad.
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Todo ocurrió en cuestión de minutos, pero poco después capturaron a un hombre identificado como Cole Allen, un profesor de 31 años de Torrance, California, quien fue reducido dentro del lugar antes de que pudiera acercarse al salón principal en donde también estaban el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth.