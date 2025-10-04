x

Hamás confirma estar listo para negociar el fin de la guerra en Gaza

Hamás anunció su disposición a iniciar negociaciones para definir el plan de paz propuesto por Donald Trump y alcanzar un alto el fuego en Gaza. ¿Cuáles son las condiciones?

  Un portavoz de Hamás confirmó que el grupo islamista está dispuesto a iniciar negociaciones sobre el plan de Donald Trump para un alto el fuego en Gaza. FOTO: AFP.
    Un portavoz de Hamás confirmó que el grupo islamista está dispuesto a iniciar negociaciones sobre el plan de Donald Trump para un alto el fuego en Gaza. FOTO: AFP.
Agencia AFP
hace 6 horas
bookmark

Hamás afirmó este sábado 4 de octubre que está dispuesto a empezar a dialogar para finalizar los detalles del plan propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, para imponer un acuerdo de alto al fuego en la Franja de Gaza.

Estamos dispuestos a empezar las negociaciones inmediatamente para finalizar todas las cuestiones”, declaró a la AFP un alto cargo de Hamás, que pidió el anonimato.

Lea más: Trump y Netanyahu lanzaron ultimátum a Hamás para aceptar su plan de paz, ¿cuántos días tiene para pronunciarse?

El movimiento islamista palestino ya afirmó el viernes 3 de octubre que estaba dispuesto a liberar a todos los rehenes retenidos en la Franja de Gaza, pero no aludió a las exigencias de dejar las armas ni de retirarse del territorio palestino después de la guerra, incluidas también en la propuesta estadounidense.

Gaza, epicentro del genecidio de Netanyahu. FOTO: Xinhua
Gaza, epicentro del genecidio de Netanyahu. FOTO: Xinhua

Familiares de rehenes piden a Netanyahu abrir diálogo para aplicar plan de Trump en Gaza

La principal asociación israelí que representa a los familiares de los rehenes retenidos en Gaza pidió este sábado al primer ministro Benjamin Netanyahu que inicie conversaciones para implementar el plan del presidente estadounidense, Donald Trump, con miras a un cese al fuego en Gaza.

Pedimos al primer ministro Netanyahu que inicie de inmediato negociaciones eficaces y rápidas para traer a todos nuestros rehenes de vuelta a casa”, afirmó el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos en un comunicado, en el que se declaró con firmeza a favor de la propuesta de Trump para la liberación de los rehenes.

El movimiento islamista Hamás afirmó el viernes que está dispuesto a liberar a los rehenes retenidos en Gaza en el marco del plan propuesto esta semana por el presidente estadounidense, aunque expresó algunas reservas y pidió negociar los detalles.

Además: Hamás respondió a Trump: aceptó liberar a rehenes, pero pidió “negociar” plan de paz para Gaza

Preguntas sobre la nota:

¿Qué propone el plan de paz de Donald Trump para Gaza?
Busca un alto al fuego inmediato, la liberación de rehenes y la reconstrucción de la Franja bajo supervisión internacional.
¿Qué ha dicho Hamás sobre el desarme y la retirada?
Hamás no ha confirmado aceptar el desarme ni abandonar Gaza; propone discutir estos puntos en las próximas negociaciones.
¿Cuál es la postura del gobierno israelí ante la propuesta?
El primer ministro Netanyahu enfrenta presión interna de familias de rehenes que piden iniciar el diálogo propuesto por Trump.
