Estados Unidos confirmó que colaboró en el operativo contra ‘El Mencho’ en México

A pocas horas de que se diera a conocer la operación en la que fue abatido Nemesio ‘El Mencho’ Oseguera Cervantes, fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se confirmó que México contó con la colaboración de Estados Unidos para llevar a cabo el operativo.
Así lo dio a conocer la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a través de su cuenta en X, donde señaló que su país brindó apoyo en materia de inteligencia para abatir a ‘El Mencho’, quien era considerado un objetivo prioritario para ambas naciones.
“Estados Unidos brindó apoyo de inteligencia al gobierno mexicano para asistir en un operativo en Talpalpa, Jalisco, México, en el que se eliminó a Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes, un infame capo de la droga y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. “El Mencho” era un objetivo prioritario para los gobiernos de México y Estados Unidos, por ser uno de los principales traficantes de fentanilo a nuestro país”, se lee en una publicación.
Leavitt agregó que esto obedece a la reciente designación por parte de la administración de Donald Trump contra el Cártel Jalisco Nueva Generación como Organización Terrorista Extranjera, lo que permitió su alcance en esta intervención no solo en términos de inteligencia, sino también en sanciones económicas, restricciones migratorias y mayor capacidad de persecución.
“El presidente Trump ha sido muy claro: Estados Unidos garantizará que los narcoterroristas que envían drogas letales a nuestra patria se vean obligados a enfrentar la ira de la justicia que merecen desde hace mucho tiempo. La administración Trump también elogia y agradece a los militares mexicanos por su cooperación y la exitosa ejecución de esta operación”, concluyó la secretaria de prensa en su publicación.