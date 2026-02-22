Gobierno Petro solo ha hecho el 8% de las universidades que prometió y solo una es “nueva”

De la promesa del Gobierno del presidente Gustavo Petro de construir 100 universidades nuevas solo quedará el recuerdo y una raya más a su haber de incumplimientos. A la fecha, el número de proyectos de infraestructura para educación superior que están andando es de solo 42 (ni la mitad) y de estos, el 80 % está en fase de ejecución (23), de estructuración (10) o suspendido (1). Así las cosas, el mandatario que hizo de la educación una de sus principales banderas tendrá menos de seis meses para terminar ese porcentaje.

Esa vara se la puso Petro recién se posesionó. Habló de 100 nuevas instituciones e, incluso, tres días después de ganar en segunda vuelta (22 de junio de 2022) empezó a “gestionar” su cumplimiento. “Le solicito a los alcaldes y gobernadores del pais (sic) alistar lotes con titulos (sic) saneados para cosntruir (sic) las sedes universitarias y colegios universidades que sustentarán la infraestructura de una sociedad del conocimiento”, escribió entonces en X. Sin embargo, el anuncio que hizo emocionar a sus votantes (entre académicos, congresistas, activistas y bodegueros) se fue aplacando con el paso de los años, en los que hasta el Ministerio de Educación reculó con la ejecución de esa promesa. Aunque recién llegado (agosto de 2024) el ministro de Educación, Daniel Rojas, dijo que “la meta que se ha propuesto este Gobierno” era “construir y dejar financiadas 100 sedes universitarias”, en marzo de 2025 doró la píldora y se acomodó a los tiempos. “No nos comprometimos con 100 universidades nuevas. Cien universidades nuevas implicaría tener cien proyectos de ley para crearlas. Dijimos cien espacios educativos”, dijo en un Consejo de Ministros. Le puede interesar: Universidad Nacional acata fallo judicial y posesiona a José Ismael Peña como rector. Hoy, la meta en construcción de infraestructura universitaria tiene mala nota. De los 42 proyectos que pusieron en marcha, solo ocho aparecen como “terminados”, catorce tienen un avance de entre el 1 y 10 % y otros diez tienen avance del 0 %. Datos recopilados por el exconcejal de Bogotá, Daniel Briceño, muestran que esta promesa del Gobierno Petro está cerca a ser la segunda versión de los 1.000 jardines infantiles y 100 colegios que dijo que construiría en Bogotá durante su Alcaldía.

Solo una universidad nueva

El exviceministro de Educación Víctor Saavedra le explicó a EL COLOMBIANO que para sacar adelante un proyecto de infraestructura para educación superior es necesario “cumplir con las dimensiones requeridas, que incluyen áreas deportivas, espacio de bienestar universitario, bibliotecas y otros”. Y añadió que la planeación contractual y presupuestal de estos “toma mucho tiempo” y por eso “no se hacen al final sino al inicio de los gobiernos”. Entre tanto, el experto en proyectos educativos Jaime García agregó que “no es lo mismo abrir una universidad nueva y una sede nueva” y, referente a la promesa de Petro, aseguró que “si hay dos nuevas es mucho”. “Después empezaron a hablar de sedes, sobre las que hay que mencionar la infraestructura física y de capital intelectual. Es decir, salones y espacios de bienestar, de ocio, de esparcimiento y para dictar conferencias; así como profesores y personal administrativo”, añadió. En ese sentido, es claro que para abrir una universidad o sede nueva se requiere ampliar la planta y que se habiliten los programas académicos que se ofrecerán allí. Esto se gestiona, según García, con un registro calificado que informa el número de estudiantes que habrá y dónde se ubicará para que le den la acreditación. En esa complejidad, puede radicar que de los ocho proyectos terminados, solo una sea de construcción. Es decir, de una universidad nueva. Los otros cinco son proyectos de dotación y los restantes dos son de estudios y diseños, que son proyectos de papel. Saavedra y García aclararon las diferencias en cuanto al tipo de intervención de los proyectos, que son adecuación, dotación y construcción. Lea además: Exclusivo | “Hasta 20 millones cada uno”: así funcionaría la ‘fábrica’ de títulos exprés en la U. San José La adecuación es el mejoramiento, cambio o habilitación que se hace de un inmueble que existe y se readapta para ofrecer servicios educativos; la dotación es el suministro de materiales u objetos para poder habilitar una sede, como sillas, escritorios, equipos audiovisuales, computadores, laboratorios y otros elementos; mientras que la construcción es el que inicia de cero, con la compra de lotes, y se considera como nueva institución. De hecho, ese único proyecto de construcción se desarrolló en Popayán con el Colegio Mayor del Cauca, que consistió en aulas modulares: estructuras metálicas que pueden transportarse e instalarse con facilidad. “Las aulas modulares podrían caber en la categoría de construcción, pues son maneras de hacerlo más rápido; el problema es si están adecuados según la geografía donde estén y eso se queda en constuir salones, pero no en construir espacios para la vida universitaria”, comentó al respecto Jaime García.

“Para mí depende del contexto: en zonas de difícil conexión y alejadas, hay que pensar en soluciones como esa, pero en grandes ciudadades se necesitan soluciones definitivas y permanentes”, opinó, por su parte, Víctor Saavedra. Los otros proyectos terminados son cinco dotaciones: cuatro para la sede de Tumaco de la Universidad de Nariño y otra para la Institución Universitaria Digital de Antioquia en Medellín.

El tiempo en contra