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De vergüenza: Estos son los otros escándalos en Copa Libertadores por disturbios o problemas en los estadios

Lo sucedido en el duelo DIM-Flamengo, tiene otros antecedentes en la historia de la competencia, a continuación los más recordados.

  • Los disturbios y problemas vividos en la tribuna norte del estadio Atanasio Girardot, entraron a formar parte de los hechos de violencia que se han presentado en la historia de la Copa Libertadores. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    Los disturbios y problemas vividos en la tribuna norte del estadio Atanasio Girardot, entraron a formar parte de los hechos de violencia que se han presentado en la historia de la Copa Libertadores. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
  • FOTO: MANUEL SALDARRIAGA / EL COLOMBIANO
    FOTO: MANUEL SALDARRIAGA / EL COLOMBIANO
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 6 horas
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A lo largo de su historia, la Copa Libertadores ha tenido algunos partidos que han sido noticia no por su resultado o por la calidad del juego, sino porque han terminado en disturbios y por ello han sido cancelados, suspendidos o modificados en día y hora para su desarrollo.

Lo sucedido en el Atanasio Girardot este 7 de mayo en el duelo entre DIM y Flamengo no es nuevo, y lastimosamente se ha presentado en otras ocasiones, con mayor o igual resultado en tema de lesionados y destrozos protagonizados por los aficionados.

El hecho más reciente ocurrido en Copa Libertadores data de la edición de 2025, cuando en el duelo entre Colo Colo y Fortaleza por la segunda fecha de la fase de grupos se presentaron desmanes y disturbios en el escenario chileno.

También le puede interesar: Flamengo reclamará los tres puntos del duelo ante DIM en el Atanasio: así quedaría la tabla del Grupo A

En ese momento, la Conmebol determinó que el partido se reportaba con un marcador de 0-3 a favor de Fortaleza Esporte Clube de conformidad con el artículo 24.2 del Código Disciplinario de la Conmebol.

Además, Colo Colo fue sancionado con cinco partidos a puerta cerrada, en condición de local en competencias oficiales organizadas por la Conmebol (Copa Libertadores, Copa Sudamericana) De igual forma, determinó sanción en cinco partidos como visitante, no permitir el ingreso de aficionados de Colo Colo.

Otros duelos suspendidos o cancelados en Copa Libertadores por disturbios

Uno de los más recordados en los últimos años fue el clásico entre River Plate y Boca Juniors para definir el campeón de la edición en 2018.

En esa ocasión, una serie de actos violentos protagonizados por un sector de aficionados del River Plate, quienes atacaron el bus que transportaba a los jugadores del Boca Juniors, obligó la suspensión de la final de vuelta de la Copa Libertadores.

Finalmente, ese duelo se jugó en España, debido a que no se podía garantizar la seguridad si el duelo se desarrollaba en territorio argentino.

Lea además: “No saben el daño que hacen”: Óscar Córdoba cuestiona a los responsables de los disturbios en DIM vs. Flamengo

En la edición de 2018 también se presentaron problemas de orden público en el duelo entre Santos e Independiente por los Octavos de Final, pero esa vez fue a pocos minutos del final cuando se presentaron los problemas y no se pudo concluir el duelo jugando, ya que los aficionados locales enfurecieron porque su equipo quedaba eliminado y lanzaron petardos y bengalas al campo.

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FOTO: MANUEL SALDARRIAGA / EL COLOMBIANO
FOTO: MANUEL SALDARRIAGA / EL COLOMBIANO

En 2015, San Lorenzo, campeón de 2014, fue sancionado por la Conmebol con un partido a puerta cerrada por los incidentes de sus hinchas en la final de la Recopa Sudamericana ante River, cuando una botella plástica impactó contra el línea Juan Pablo Belatti.

Otro equipo sancionado fue San Lorenzo, con un partido a puerta cerrada porque en el choque de vuelta en la final de la Libertadores 2014 ante el Nacional paraguayo, que ganó por 1-0 con gol de penalti de Néstor Ortigoza, sus fanáticos encendieron bengalas y obligaron a la suspensión momentánea del encuentro.

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En 2005, en el duelo entre Boca y Chivas, el equipo mexicano goleaba en la ida por 4-0 y cuando Adolfo ‘el Bofo’ Bautista fue relevado y pasó por el banco xeneize, señaló el número cuatro con su mano, lo que generó la reacción de los argentinos. Martín Palermo le reclamó y le dio un codazo; el entrenador boquense de ese entonces, Jorge Benítez, lo escupió y hasta un hincha de Boca saltó de las gradas y le pegó una patada.

Vea también: Los directivos y jugadores se equivocaron, pero el hincha no podía hacerlo: ¿qué viene para el DIM?

En esa ocasión, la Conmebol sancionó a la Bombonera y a Palermo, que fue expulsado, por tres jornadas. Benítez recibió cuatro partidos de castigo y 20.000 dólares de multa.

En 2008 fue el duelo entre Boca y Cruzeiro el que se vio afectado por hechos de violencia; a un minuto del final, al línea Pablo Fandiño le lanzaron cubos de hielo desde los graderíos de la Bombonera y fue herido. La Conmebol suspendió por 30 días el estadio para choques internacionales y el onceno xeneize fue sancionado con 20.000 dólares de multa.

En 2004, cuando aún se tenía la participación de equipos mexicanos, hinchas del América invadieron la cancha y agredieron a los jugadores del Sao Caetano brasileño. En esa ocasión, la Conmebol multó al América con 50.000 dólares y le prohibió jugar en su estadio por tres fechas. Además, castigó con un año de suspensión al jugador Cuauhtémoc Blanco, considerado como el principal responsable de los incidentes.

Todos estos antecedentes hacen prever que el DIM recibirá una sanción y una multa millonaria por lo sucedido en el duelo ante Flamengo, el cual solo se desarrolló por espacio de tres minutos.

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