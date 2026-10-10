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Defensoría pide reabrir registro para damnificados a dos meses del terremoto

La entidad también reclamó mecanismos de participación comunitaria y transparencia en el uso de los recursos.

  • Quimbaya. Agosto 16 de 2026. Tras el terremoto de magnitud 7,4 que afectó el occidente del país, Quimbaya, Quindío, seguía entre escombros y estructuras afectadas. Foto: Colprensa - Cristian Bayona
    Quimbaya. Agosto 16 de 2026. Tras el terremoto de magnitud 7,4 que afectó el occidente del país, Quimbaya, Quindío, seguía entre escombros y estructuras afectadas. Foto: Colprensa - Cristian Bayona
Colprensa
hace 45 minutos
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La Defensoría del Pueblo pidió reabrir el registro de damnificados y ampliar la atención institucional a las comunidades afectadas por el terremoto del 10 de agosto, que dejó 335 muertos, cientos de heridos y daños en 500 municipios de 16 departamentos.

A dos meses del sismo, la entidad pidió a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) superar las barreras que impiden el acceso de las víctimas a la asistencia estatal.

La Defensoría señaló que la recuperación debe incluir soluciones de vivienda, atención en salud, acceso a la educación y medios de vida.

La entidad pidió incorporar la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial y en las decisiones sobre el desarrollo municipal.

Para la Defensoría, las autoridades deben identificar las zonas de amenaza, reducir la exposición de las comunidades y adoptar medidas de adaptación al cambio climático. La respuesta estatal, señaló, no puede limitarse a atender las emergencias después de que ocurren.

Para saber más: Cali tardará hasta cuatro años en reconstruir las zonas afectadas por el terremoto; 60 inmuebles serán demolidos

La entidad también pidió proteger los derechos de circulación de las personas afectadas por desplazamientos, permanencia involuntaria o procesos de reubicación derivados de desastres y del cambio climático.

Colombia necesita un marco normativo y protocolos que garanticen condiciones dignas de evacuación, alojamiento temporal, retorno y reubicación, indicó la Defensoría. Esas medidas deben incluir enfoques diferenciales y asegurar el acceso a servicios básicos, información oportuna y soluciones duraderas.

La entidad advirtió que millones de personas viven en zonas expuestas a amenazas y que los desastres, el cambio climático y la degradación ambiental aumentan la vulnerabilidad de las comunidades.

Frente a esta realidad, la estatal convocó a ciudadanos, organizaciones sociales, académicos y autoridades al primer Congreso sobre la Protección de Derechos en la Gestión del Riesgo de Desastres y el Cambio Climático, que se realizará los días 15 y 16 de octubre.

El encuentro analizará los desafíos del país y promoverá políticas de prevención, atención y recuperación con enfoque de derechos humanos.

Le puede interesar: “No hay silla para las víctimas ni para los territorios en el Fondo Milagro”: Cathy Juvinao

La Defensoría afirmó que continuará acompañando a las comunidades afectadas y vigilando el cumplimiento de las obligaciones estatales.

La gestión del riesgo no puede seguir siendo entendida únicamente como una respuesta a las emergencias: debe ser una política de protección de la vida, los derechos humanos y la naturaleza”, señaló la entidad.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuál es la cifra total de fallecidos y municipios afectados que dejó el terremoto del 10 de agosto?
El sismo dejó un saldo de 335 personas fallecidas, cientos de heridos y daños materiales reportados en 500 municipios distribuidos en 16 departamentos del país.
¿Qué solicitud concreta hizo la Defensoría del Pueblo a la UNGRD a dos meses del sismo?
La entidad solicitó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres reabrir el registro de damnificados y eliminar las barreras administrativas que impiden a las víctimas acceder a la ayuda estatal.
¿Qué componentes deben incluirse en el plan de recuperación para los damnificados según la Defensoría?
El proceso de recuperación integral debe garantizar soluciones definitivas de vivienda, atención médica, acceso a la educación y el restablecimiento de los medios de subsistencia de las comunidades.
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