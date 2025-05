El importante destino turístico de Latinoamérica que prohibirá la música y ventas ambulantes en sus playas más fiesteras

“Es trágico”, expresó Juan Marcos, un joven de 24 años que vende mariscos en Copacabana y vive en una favela cercana. “Nos matamos trabajando para llevar algo a casa. ¿Qué vamos a hacer ahora?”, dijo al medio mencionado.

Los vendedores denunciaron que el problema no es solo la exigencia de permisos, sino la escasez de ellos. “Los necesitamos, pero no los dan”, señaló María de Lourdes do Carmo, líder del movimiento MUCA y conocida como “María de los Ambulantes”. Según ellos, la alcaldía no ha revelado cuántas autorizaciones se entregaron el año pasado.

Por su parte, el Instituto Brasileño de Ciudadanía presentó una demanda para frenar las restricciones, argumentando que la norma vulnera el derecho al trabajo.