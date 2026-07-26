“Hay que dialogar”: el mensaje de Honorio Henríquez a De la Espriella tras quedarse con la Presidencia del Senado

Para definir al nuevo presidente del Senado de Colombia, al uribista Honorio Henríquez, habría que decir que su principal característica es la serenidad, la cual incluso no perdió en esas horas definitivas cuando el 20 de julio su elección fue posible gracias a una inesperada suma de fuerzas entre el Centro Democrático y el Pacto Histórico, la bancada con la que más controvirtió en los cuatro años pasados. Y en medio de esa serenidad que ya ha empezado a mostrar, es que Honorio Henríquez ya le mostró al nuevo gobierno cuáles serán las líneas rojas de su gestión en este año, que se basan en independencia de poderes, discusión de las reformas y, sobre todo, diálogo, mucho diálogo, como el que ya le ha pedido al mandatario entrante, sin que hasta ahora el nuevo mandatario le haya dicho cuándo se sentarán frente a frente.

Henríquez, de la misma manera, ya le notificó al gobierno de Abelardo de la Espriella que los debates de control político se harán porque los mismos, además de ser un derecho de los congresistas, es algo que reclaman los colombianos de forma permanente para que el Congreso controle al gobierno, sin importar cuál es la tendencia. De estos y más temas habló el dignatario del poder Legislativo. ¿Ya pasó una semana del arranque del Congreso, cómo ve usted que va a ser esta legislatura, presidente? Garantizo que esta será una legislatura donde yo lo que buscaré es el diálogo, el consenso, el respeto de la garantía de todos los senadores que se constituyan o no como partido de gobierno, sean de oposición o independientes. Colombia está esperando mucho, sobre todo en estas épocas complejas. Yo creo que el Congreso tiene una inmensa oportunidad y un gran reto. Mientras usted y yo dialogamos, hay un comerciante que se ha levantado como todos los días, esa gente madrugadora colombiana que sale a producir, a trabajar, pero al final de la jornada tiene que pensar qué de lo que produjo lo va a destinar a lo que se denomina tristemente la extorsión y el boleteo que hoy está en cada esquina de Colombia.

También hay un padre o una madre de familia que tiene tristemente a un niño o a su madre o a un familiar enfermo y sale a buscar medicamentos y no encuentra los medicamentos. Yo creo que los colombianos lo que están esperando de nosotros es eso, que resolvamos los problemas, las dificultades, que contribuyamos a cambiar positivamente la vida de los colombianos y yo he dicho, menos espíritus conflictivos, más espíritus resolutivos. Aquí hay que buscar soluciones. ¿La agenda legislativa debe arrancar por cuáles temas o cuál ley en particular? Hay muchos problemas. Yo creo que el sistema de salud, que es un buen sistema, hay que ajustarlo. Hay que ajustar la UPC. Mire que ya hay un mandato constitucional y no ha sido posible que se ajuste la UPC. Se requieren recursos para re oxigenar el sistema, hay que modernizarlo, hay que hacer que llegue a la realidad, pero no destruirlo. Hay que hacer unas tareas encomiables en materia de seguridad, no solo lo que le comenté ahora, la extorsión, sino que la inseguridad está disparada en toda la nación colombiana.

El tema de catastro, que es un tema fundamental, ahí nuestra bancada ya presentó un proyecto de ley en ese sentido. Son muchos los temas, pero hay que ir avanzando, digo yo, paso a paso con contundencia y dentro de la separación de poderes que nos debe acompañar entre el ejecutivo y el legislativo, pero con colaboración armónica. Estamos prestos a coayudar en todo lo que sea necesario y en beneficio de todos los colombianos. Hace 4 años usted era usted de la bancada de oposición y la bancada de gobierno arrancó grande, fuerte. En esta ocasión hace parte usted de la coalición de gobierno, pero vemos que es una coalición que no está tan fuerte. ¿Eso puede llegar a preocupar un poco en el trámite de los proyectos al gobierno nacional? El gobierno tiene que emplearse a fondo en construir una bancada mayoritaria y eso se hace con diálogo, presentando iniciativas, colocándolas sobre la mesa, pero con apertura digo yo a la construcción colectiva en medio de las diferencias.

El Congreso no es un Congreso que se deja imponer. El Congreso se deja dialogar y yo espero que este lo sea, pero también buscando las alternativas, cediendo donde haya que ceder y obviamente manteniéndose en lo que es la línea estructural de la propuesta de gobierno en torno a una iniciativa, pero yo creo que colectivamente se puede construir y ese es uno de mis anhelos como presidente del Congreso de los colombianos. ¿Pero cómo puede el gobierno aumentar la fortaleza o más presencia de senadores en esa coalición? Yo insisto y nunca dejaré de insistir en que el diálogo es la mejor herramienta. Por ejemplo, convocar mesas de trabajo cuando se presente una iniciativa, exponer de qué se trata y estar abierto a las ideas y propuestas de los demás. Colombia tiene que dar pasos de madurez política, de sensatez. Pensar en todos los colombianos y dejar de lado los ataques, los epítetos, los improperios. Eso no contribuye a nada. Esta semana vimos más desde su partido, el Centro Democrático, incluso del expresidente Uribe, un fuerte contrapunteo con el nuevo gobierno. ¿Esa controversia es buena para la coalición, va a seguir? A ver, la democracia se alimenta de la controversia, pero la controversia con la firmeza en sus ideas y el respeto por el opositor, de eso se trata. Ahora, yo veo una serie de ataques, sobre todo por estos influencers que ya distan mucho de la objetividad. Y eso no le hace bien en el país, eso no le hace bien al nuevo gobierno, eso no le hace bien a la democracia, no le hace bien a las instituciones. Y ahí yo hago un llamado a la sensatez, al respeto. Uno tiene que opinar, pero en el marco de la franqueza, de la sinceridad, de la lealtad y sobre todo de la honorabilidad que debe acompañar el debate de lo público. No agredir a la persona, ser firme en la idea. Cuando toque ceder hay que ceder, eso no significa perder, sino contribuir a construir colectivamente soluciones. Contaba usted que quiere tener un amplio diálogo nacional con el presidente Petro, con el presidente Uribe, con el presidente De La Espriella, con todos los sectores. ¿Cómo van esa tarea? Bien, avanzando día a día. Usted sabe que esto es paso a paso y concretando las reuniones. Yo estoy muy positivo y animado en ese propósito y lo que busco es lo mejor para este país. Que se depongan los ánimos, que podamos con madurez sentarnos en una mesa, quienes pensamos diferente para poner puntos de encuentro. No quiere decir que nosotros dejaremos de ser lo que representamos, que son los valores, los principios democráticos, todos esos pilares que son la coalición social, la confianza inversionista, la seguridad, el estado obrero.

No quiere decir tampoco que los que hoy gobiernan el país, que la izquierda, vaya a pensar distinto, que ellos ahora son de centro o que los que representan el presidente Abelardo de la Espriella, entonces ahora se volvieron como los otros. No, cada uno en medio de sus ideas, de sus posiciones, de lo que son sus principios y sus valores, poder buscar puntos de encuentro y eso habla de la sensatez y de la madurez que debemos tener los líderes políticos de un país. ¿Pero, con quién se va a sentar primero? ¿Con Petro, con Abelardo? Con el que primero me vaya dando la cita y estaré con el mayor de los gustos y vamos a ir construyendo toda esa agenda. Ya yo lancé el mensaje y vamos por buen camino. ¿Presidente, ya se aprobó esta semana un debate sobre el llamado voto fusil? ¿Cómo va a ser ese debate y qué se puede esperar de todos estos debates que se van a hacer de control al gobierno? Mire, de mi parte lo que se puede esperar son garantías para que se cumpla la Constitución y la ley. Aquí no hay oportunismo, aquí lo haré como lo he venido haciendo históricamente. Yo he tenido la oportunidad de presidir muchas veces la plenaria, he tenido la oportunidad de ser presidente de comisión, siempre brindándole garantía a todos por igual, y espero que ese debate y todos los demás se hagan en el marco del respeto, como se lo ha venido diciendo, donde fijen posiciones, pero no pasen agravios personales ni nada que altere el sano convivir de lo que es la democracia y las instituciones, que es debatir. El martes les tocará solucionar a ustedes esa papa caliente que queda con la proposición que presentó Jennifer Pedraza sobre que la posesión del presidente ADLE sea en un sitio distinto a una guarnición militar. Mire, todos los temas del acontecer nacional yo no los veo como una papa caliente, son temas que se presentan, que hay que asumirlos, que hay que debatirlos y que se tomará una conclusión. ¿Cuál conclusión? La que defina la mayoría de los senadores de la República después de la discusión y se someterá a votación y ahí sabremos ya cuál es el sentir de la inmensa mayoría de los congresistas que representan allá al pueblo colombiano y de eso se trata la democracia, con los votos. ¿Tienen ustedes en el corto plazo en el Senado elecciones en el Congreso, la del contralor general y el Consejo Nacional Electoral, ambos se mantienen sin modificación? Sí, el proceso del contralor está surtiéndose de todas las fases, las etapas que estaban previstas. Ahí estamos en el proceso. El día martes le corresponde al Senado entrevistas en horario de la mañana, estamos citados a las 10 de la mañana, hemos citado y la Cámara de Representantes hará lo propio el día lunes. Con relación al Consejo Nacional Electoral, acuérdese que eso son unas planchas que se presentan de acuerdo a los números que tiene cada partido, ahí se arman y se someten a la consideración también en el pleno del Senado, entonces ahí vamos por buen camino trabajando todos estos temas. Preguntas y respuestas