Una infección tras el lamido de su perro dejó a una mujer sin brazos ni piernas en EE. UU.

Marie Trainer, una mujer de 60 años residente en Ohio, Estados Unidos, jamás imaginó que unas vacaciones con su esposo y amigos en República Dominicana, en mayo de 2019, cambiarían su vida para siempre. Días después de regresar a casa, despertó en una cama de hospital sin brazos ni piernas y sin poder hablar.
Al llegar de su viaje, Marie fue recibida con muestras de cariño por parte de su perra Taylor, una pastor alemán de dos años. El reencuentro incluyó besos y lamidos, algo habitual entre ambas y que no generó preocupación en ese momento.
Pocos días después, Marie comenzó a sentirse mal. Presentó dolor estomacal, dolor de espalda y un fuerte malestar general. En cuestión de horas, su estado empeoró de forma acelerada hasta que empezó a perder la conciencia.