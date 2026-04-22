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Irán ataca dos cargueros en el estrecho de Ormuz en plena prórroga de alto al fuego

La crisis en Medio Oriente se agrava mientras Trump extiende el periodo de negociaciones, que no parecen ver luz al final del túnel.

  • Las negociaciones en Pakistán no contaron con la participación del vicepresidente gringo JD Vance. Foto: AFP.
    Las negociaciones en Pakistán no contaron con la participación del vicepresidente gringo JD Vance. Foto: AFP.
El Colombiano
El Colombiano
Agencia AFP
hace 1 hora
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Dos cargueros han sido blanco de disparos este miércoles por parte del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) en el Estrecho de Ormuz. Esto, en medio de que Donald Trump extendió indefinidamente el alto al fuego y dijo que Irán está “colapsando financieramente”.

Además, las negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Pakistán no han mostrado resultados. Se supone que el vicepresidente JD Vance iba a asistir, pero al final Trump dijo que no fuera “por motivos de seguridad”.

El CGRI afirmó, según informó la AFP, que sus fuerzas navales interceptaron a dos buques que intentaban atravesar el estrecho de Ormuz y los condujeron a aguas territoriales de Irán.

Lea también: Previo al final de la tregua con Irán, Trump vuelve a amenazar: “se acabó hacerse el bueno”

“La fuerza naval del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica identificó y detuvo esta mañana en el estrecho de Ormuz a dos barcos infractores”, señaló el ejército ideológico en un comunicado, como informó la AFP.

“Los dos barcos infractores (...) fueron incautados por el CGRI y dirigidos a la costa iraní”, agregó.

Identificaron un barco como “MSC-FRANCESCA”, que dijeron pertenecía “al régimen sionista” en referencia a Israel. Sin embargo, el buque es de bandera panameña, según el sitio MarineTraffic. El otro como “EPAMINONDAS”, de bandera de Liberia, alegando que “alteraba los sistemas de navegación y ponía en peligro la seguridad marítima”.

Los CGRI advirtieron contra cualquier acción contraria a las normas de la república islámica en el estrecho, “así como contra cualquier actividad que perjudique la seguridad de la navegación” en esta vía marítima.

Según Teherán, los barcos deben obtener una autorización para salir o entrar en el Golfo a través del estrecho de Ormuz, una vía por la que, en tiempos de paz, transita una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo y gas, así como otras materias primas esenciales.

“Irán está colapsando financieramente”

El presidente Donald Trump extendió indefinidamente el alto al fuego con Irán para dar más tiempo a las negociaciones de Irán, mientras afirmó que el país islámico está “colapsando financieramente”.

Trump atribuyó su decisión de extender la tregua a una solicitud de Pakistán y subrayó la necesidad de permitir al “fracturado” gobierno iraní que elabore una propuesta para poner fin al conflicto. Sin embargo, afirmó que el bloqueo de los puertos iraníes continuará.

“He ordenado a nuestras Fuerzas Armadas que continúen con el bloqueo y, en todos los demás aspectos, permanezcan listas y preparadas, y por lo tanto prolongaré el alto el fuego hasta que Irán presente una propuesta y las conversaciones concluyan, de una forma u otra”, anunció.

Lea también: Barcos iraníes abren fuego contra un petrolero en el estrecho de Ormuz

Trump mencionó en un mensaje en su red Truth Social divisiones en la cúpula del poder iraní, y estimó que “Irán está colapsando” a causa del bloqueo por parte de Irán del estrecho de Ormuz, vía marítima estratégica para el transporte mundial de hidrocarburos.

Antes del anuncio de Trump, Irán había amenazado con reanudar los ataques contra los países del Golfo y poner en peligro el suministro mundial de petróleo.

“Nuestros vecinos del sur deben saber que si su geografía y sus instalaciones se utilizan al servicio de los enemigos para atacar a la nación iraní, deberán despedirse de la producción de petróleo en Oriente Medio”, dijeron.

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