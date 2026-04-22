Irán ataca dos cargueros en el estrecho de Ormuz en plena prórroga de alto al fuego

Dos cargueros han sido blanco de disparos este miércoles por parte del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) en el Estrecho de Ormuz. Esto, en medio de que Donald Trump extendió indefinidamente el alto al fuego y dijo que Irán está “colapsando financieramente”.

Además, las negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Pakistán no han mostrado resultados. Se supone que el vicepresidente JD Vance iba a asistir, pero al final Trump dijo que no fuera “por motivos de seguridad”.

El CGRI afirmó, según informó la AFP, que sus fuerzas navales interceptaron a dos buques que intentaban atravesar el estrecho de Ormuz y los condujeron a aguas territoriales de Irán.

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“La fuerza naval del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica identificó y detuvo esta mañana en el estrecho de Ormuz a dos barcos infractores”, señaló el ejército ideológico en un comunicado, como informó la AFP.

“Los dos barcos infractores (...) fueron incautados por el CGRI y dirigidos a la costa iraní”, agregó.

Identificaron un barco como “MSC-FRANCESCA”, que dijeron pertenecía “al régimen sionista” en referencia a Israel. Sin embargo, el buque es de bandera panameña, según el sitio MarineTraffic. El otro como “EPAMINONDAS”, de bandera de Liberia, alegando que “alteraba los sistemas de navegación y ponía en peligro la seguridad marítima”.

Los CGRI advirtieron contra cualquier acción contraria a las normas de la república islámica en el estrecho, “así como contra cualquier actividad que perjudique la seguridad de la navegación” en esta vía marítima.

Según Teherán, los barcos deben obtener una autorización para salir o entrar en el Golfo a través del estrecho de Ormuz, una vía por la que, en tiempos de paz, transita una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo y gas, así como otras materias primas esenciales.