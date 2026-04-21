Nuevo “boom” petrolero lo gozarán Brasil y Argentina, pero Colombia se queda rezagada

El mapa petrolero del mundo está cambiando de rumbo y los ojos de los inversionistas ahora apuntan hacia el sur del continente americano.
En medio de un escenario geopolítico convulso y una alta tensión en el Medio Oriente que amenaza constantemente el suministro energético global, América Latina se está consolidando como el nuevo salvavidas del crudo.
Sin embargo, en este prometedor panorama de bonanza, no todos los países de la región están invitados a la misma mesa. Mientras potencias vecinas, como Brasil, pisan el acelerador, Colombia ve pasar la oportunidad de largo.
Puede leer: Petróleo se dispara tras cierre del estrecho de Ormuz por nuevas tensiones entre EE. UU. e Irán