“En la Casa de Nariño el poder y el dinero los tiene enceguecidos”: Angie Rodríguez, exmano derecha de Petro

A principios de enero, Angie Rodríguez renunció a la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). Desde ese momento, está a cargo del Fondo de Adaptación. En medio de una entrevista este martes, señaló que, según ella, funcionarios de este Gobierno tendrían un plan para “apartarla” de su cargo. ¿Crece la tensión entre los cercanos al presidente Petro?
Dos de las personas que, según Rodríguez, han incidido en este “boicot” en su contra son Juliana Guerrero y Carlos Carrillo. En entrevista con Semana, la exdirectora del Dapre aseguró que este último se habría unido con más personas para “perjudicarla”.
“Lo más peligroso para mí, que expone mi vida y mi integridad, es que él se une a otras personas para perjudicarme”, aseguró Rodríguez.
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