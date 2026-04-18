Barcos iraníes abren fuego contra un petrolero en el estrecho de Ormuz

Lanchas rápidas iraníes han abierto fuego este sábado 18 de abril contra un petrolero en el Estrecho de Ormuz, según ha informado la agencia británica de seguridad marítima, después de que el ejército iraní anunciara el nuevo cierre de esa ruta de navegación.
El capitán del petrolero informó que había sido interceptado a 37 kilómetros al noreste de Omán por dos lanchas rápidas de los Guardianes de la Revolución Islámica.
Sin ningún aviso por radio, las embarcaciones “abrieron fuego contra el petrolero”, indicó el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido en un comunicado en línea, en el que añadió que la tripulación está a salvo.
Puede leer: ¡Tensión máxima! Irán cierra de nuevo el estrecho de Ormuz ante bloqueo de EE. UU.